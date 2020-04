Corona: Drei Flüchtlinge in Brandenburger Sammelunterkunft infiziert

Potsdam

In der Sammelunterkunft für Geflüchtete in Doberlug-Kirchhain (Elbe-Elster) sind drei Bewohner mit dem Coronavirus infiziert. Das bestätigte ein Sprecher des Brandenburger Innenministeriums der MAZ am Freitag. Die drei Männer aus Syrien, dem Irak und Tschetschenien erhielten demnach am Donnerstagabend ein positives Testergebnis. Keiner der drei soll demnach so schwer erkrankt sein, dass er medizinische Betreuung brauche. Es sind die ersten Infizierten in Brandenburger Flüchtlingsunterkünften.

Die drei Männer sind nach Angaben des Ministeriums in die Einrichtung zurückgekehrt. Sie sollen sich über einen längeren Zeitraum unerlaubterweise nicht in der Unterkunft sondern in Baden-Württemberg und Berlin aufgehalten haben. Seit sie in die Unterkunft zurückkehrten, seien sie vorsichtshalber isoliert worden und hätten keinen Kontakt zu anderen Bewohnern der Einrichtung gehabt. Sie sind derzeit in Containern auf dem Gelände untergebracht, die eigens für die Isolation von Corona-Verdachtsfällen aufgestellt wurden.

Problematisch wäre ein Ausbruch unter den übrigen Bewohnern des Heimes, weil die rund 300 Geflüchteten in einer gemeinsamen Kantine essen und zum Teil eng zusammenwohnen. Bei der Essensausgabe gebe es derzeit zwar ähnlich wie an Supermarktkassen Abstandsmarkierungen auf dem Boden, gegessen werde aber trotzdem gemeinsam, heißt es vom Flüchtlingsrat Brandenburg.

Flüchtlingsrat fordert Aufteilung von Risikogruppe auf Kommunen

Der Nichtregierungsorganisation hatte am Mittwoch in einer Mitteilung davor gewarnt, dass Geflüchtete in Brandenburger Unterkünften derzeit kaum eine Chance hätten, Kontakte zu anderen Menschen zu vermeiden und und Abstand zu halten. Demnach bewohnten auch Menschen, die zur Risikogruppe gehören, Mehrbettzimmer und müssten sich Bad, Kantine oder die Gemeinschaftsküche mit vielen Anderen teilen. Diese Situation sei „absolut unverantwortlich“, schreibt der Rat in einer Mitteilung, die von diversen Organisationen mitgetragen wurde, die sich für die Rechte von Geflüchteten einsetzen.

Ein Sprecher des Innenministeriums dagegen sagte, die Unterkünfte seien wegen der geringen Zahl an neuen Bewohnern zur Zeit nur zu rund 50 Prozent ausgelastet. Es sei nicht der Fall, dass die Bewohner den ganzen Tag dicht zusammen verbringen. Es gebe ausreichend Platz. Auch für die Bewohner gelte zudem die Eindämmungsverordnung, die unter anderem Menschenansammlungen während der Corona-Krise verbietet.

Brandenburg verteilt derzeit keine Geflüchteten aus Erstaufnahmeinrichtung

Der Flüchtlingsrat schlägt eine Regelung für die Unterkünfte vor, wie sie Schleswig-Holstein praktiziere. Dort werden ältere Menschen und jene mit Vorerkrankungen aus den Unterkünften auf die Kommunen verteilt. Wie die Lübecker Nachrichten am Freitag berichten, ist diese Regelung zumindest für eine Erstaufnahme in Lübeck vorerst ausgesetzt. Nach dem fünften Corona-Fall wurde dort die gesamte Unterkunft unter Quarantäne gesetzt.

In Brandenburg sei eine Verteilung derzeit nicht angedacht, hieß es aus dem Ministerium. Das Land Brandenburg hatte als Reaktion auf die Corona-Pandemie zuvor bereits veranlasst, dass keine Geflüchteten aus der Erstaufnahme in Eisenhüttenstadt auf die Unterkünfte im Land verteilt werden. Ausgenommen seien Menschen aus Risikogruppen, die bislang in Eisenhüttenstadt untergebracht sind, sagte ein Sprecher der Stadt Potsdam der MAZ.

Von Ansgar Nehls