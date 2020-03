Corona-Drive-In in Brandenburg: So läuft der Schnelltest ab

Neuruppin

Südkorea hat es vorgemacht: 50 Drive-In-Teststationen gibt es dort, Vorreiter war die Stadt Goyang. Inspiriert wurden die dortigen Beamten bei ihrer Idee von McDonald’s Drive-In-Stationen, in denen man aus dem Fahrzeug heraus Fast Food ordern kann.

Das Prinzip: Der Autofahrer hält auf einem Parkplatz an und lässt das Fenster herunter, aussteigen muss er nicht. Ein Arzthelfer in Schutzkleidung fragt nach persönlichen Daten und misst Fieber. Dann fährt das Auto einige Meter vor, ein Arzt in Schutzkleidung nimmt eine Probe aus dem Rachenraum und eine aus der Nase. Nicht einmal zehn Minuten dauert das Ganze. Die Getesteten bekommen ihr Ergebnis schon 24 Stunden später.

Drive-In-Zelt in Neuruppin eröffnet Mittwoch

Inzwischen gibt es solche Stationen auch in Deutschland, etwa in Bayern, Baden-Württemberg oder Hessen. Und nun erstmals auch in Brandenburg: Bei „begründetem Verdacht“, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben, können sich Patienten ab Mittwoch auf dem Gelände der Ruppiner Kliniken in Neuruppin (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) testen lassen.

Dazu wurde eigens ein Zelt als eine Art Drive-In aufgestellt, in das man vorfährt, das Fenster öffnet, einen Abstrich machen lässt und dann das Gelände gleich wieder verlässt. Der Patient fährt zurück nach Hause und bleibt solange in häuslicher Quarantäne, bis das Testergebnis vorliegt. Ist es positiv, entscheidet der Arzt über weitere Schritte. Ist es negativ, kann der Patient wieder zurück in die Öffentlichkeit.

Ein Mitarbeiter der Drive-In-Teststation vom Roten Kreuz in Salzburg macht einen Coronavirus-Test bei einem Autofahrer. Quelle: Barbara Gindl/dpa

Auf diese Weise wird die Ansteckungsgefahr für andere Patienten minimiert und es muss danach nicht ein ganzer Raum desinfiziert werden. Allerdings muss in Deutschland – im Gegensatz zu Südkorea – ein Hausarzt bestätigt haben, dass ein begründeter Verdacht besteht. Dafür reicht ein telefonischer Kontakt, niemand muss eine Praxis aufsuchen.

In Baden-Württemberg, wo Anfang März die ersten deutschen Drive-In-Stationen eröffnet wurden, ist der Andrang auf die Tester groß. Allein am ersten Tag nutzten im Kreis Esslingen 500 Autofahrer das Angebot, es kam zu stundenlangen Wartezeiten. Bei elf von ihnen wurde eine Corona-Infektion festgestellt. Vor allem Urlaubsrückkehrer, also Verdachtsfälle aus Risikogebieten, wurden hier getestet.

In Südkorea, wo sich mit über 8000 Menschen so viele mit dem Coronavirus infiziert haben, wie in kaum einem anderen Land, zeigen Maßnahmen wie die flächendeckenden Drive-In-Tests bereits Erfolg: Am Freitag meldete das Land zum ersten Mal seit Beginn des Ausbruchs im Januar mehr Genesungen von dem Virus als neue Infektionen.

Lesen Sie mehr zum Thema:

Von MAZonline