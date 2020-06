Corona: EU-Lager für Impfstoffe und Beatmungsgeräte soll nach Wünsdorf

Potsdam

Brandenburgs Landesregierung will Wünsdorf ( Teltow-Fläming) zum Standort eines europäischen Großlagers für Impfstoffe, Beatmungsgeräte, klinische Schutzausrüstung und Labormaterialien für den Seuchenfall machen. Wie Innen-Staatssekretär Uwe Schüler im Innenausschuss am Mittwoch ankündigte, will sich das Land an einer solchen EU-weiten Ausschreibung bewerben. Sie wird für den Monat August erwartet.

Das EU-Budget für das Notfall-Arsenal beträgt laut Landesregierung 50 Millionen Euro. Ein paar Fragen zur Finanzierung sind noch zu klären. Im Falle einer Aktivierung des Lagers, käme das Land voraussichtlich für ein Viertel der Transportkosten auf. Das Hilfsmaterial würde von dem Ort im Süden Berlins in verschiedene europäische Staaten verteilt, wäre also nicht in erster Linie für die Region bestimmt. „Das wäre ein wichtiger Beitrag Brandenburgs für die ganze EU“, sagte Staatssekretär Schüler.

Anzeige

Kleiderkammer für 26.000 Polizisten

In Wünsdorf unterhält das Land einen großen Behördenstandort, dort sitzt auch der Zentraldienst der Polizei, der für Beschaffungsfragen zuständig ist. 26.000 Polizeibedienstete aus Brandenburg und Berlin werden schon heute aus dem dortigen Logistikzentrum mit Kleidung versorgt. Auch das Gesundheitsamt des Landes hat Personal in Wünsdorf. Die Liegenschaft der alten Garnison ist außerdem leicht zu bewachen.

Weitere MAZ+ Artikel

Krisenstab wird heruntergefahren

Angesichts der geringen Zahl von Corona-Erkrankungen in Brandenburg will die Regierung nun den zentralen Krisenstab „herunterfahren“, wie Staatssekretär Uwe Schüler ankündigte. Die Einrichtung solle „auf Standby“ verbleiben, so dass sie bei Bedarf wieder schnell auf Krisen-Größe hochgefahren werden könne.

Das Gremium, in dem Vertreter aus verschiedenen Ministerien sitzen, hatte seit Ausbruch der Corona-Krise zentral als Verbindungsstelle zwischen den Landkreisen und Kreisfreien Städten, dem Land und Bundesbehörden gedient. Alle aktuellen Zahlen liefen in der dem Gesundheitsministerium unterstehenden, allerdings im Innenministerium untergebrachten Einrichtung zusammen. Als Schaltzentrale hatte der Stab maßgeblich den Kurs des Landes mitbestimmt. Mehrere Landkreise haben ihrerseits begonnen, Krisenstäbe aufzulösen.

Das tägliche MAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Brandenburg täglich gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach

Keine Quarantäne-Verweigerer mehr in Schönefeld

Das Land gibt außerdem die Zwangsunterbringung für Quarantäne-Verweigerer am Flughafen Schönefeld ( Dahme-Spreewald) auf. In der eigentlich als Sammelstelle für Abschiebungsflüge eingerichteten Wohn- und Schlafstätte war nur eine einzige Person zwangsweise untergebracht. Der Asylbewerber hat die Unterkunft aber mittlerweile verlassen dürfen. Einen Monat lang etwa hatte die Station als Zwangsunterbringung zur Verfügung gestanden.

Laut Innenministeriums soll bei Bedarf nun ein Gebäude auf dem Gelände der zentralen Aufnahmestelle für Asylbewerber in Eisenhüttenstadt genutzt werden. Das Objekt am Flughafen Schönefeld soll laut Ministerium wieder verstärkt als Sammelstelle vor Abschiebungen genutzt werden. Die Linken-Landtagsabgeordnete Andrea Johlige forderte hingegen, das Land solle komplett auf Abschiebungen verzichten, um nicht zur gesundheitlichen Gefährdung der Abschiebekandidaten und in den Rückkehr-Ländern beizutragen. Von Januar bis Ende April hat Brandenburg knapp hundert Menschen in ihre Herkunftsländer oder ihre Erstaufnahmeländer innerhalb der EU abgeschoben.

Von Ulrich Wangemann