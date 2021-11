Corona-Eindämmung in Brandenburg: Was kommt und was noch nicht beschlossen ist 

Potsdam

Mit welchen Instrumenten die vierte Welle der Corona-Pandemie sich am besten brechen lässt, war am Dienstag teilweise noch umstritten im Brandenburger Landeskabinett – am Donnerstag erst soll nun der vollständige Maßnahmenkatalog vorgestellt werden. Gleichwohl stellte die Landesregierung am Dienstag Eckpunkte vor. Die MAZ erklärt, was bereits beschlossen und was noch in der Schwebe ist.

Geltungszeitraum: Das überarbeitete Regelwerk soll wieder – wie vor einem Jahr – Eindämmungsverordnung“ heißen. Das freundlichere Wort „Umgangsverordnung“ kassiert die Landesregierung angesichts dramatisch steigender Infektionszahlen. Gelten soll die Verordnung von Montag, 15. November, bis einschließlich zum 5. Dezember.

Streit zwischen zwei Ministerinnen um die Maske

Die Maskenpflicht für Grundschüler (Klasse 1 bis 6) war zwar umstritten im Kabinett – Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) wollte sich am Dienstag noch nicht festlegen und versprach lediglich: „Wir werden eine Lösung finden.“ Seine Staatskanzlei hat den Maskenzwang für die kleinsten Schüler jedoch bereits in das Eckpunktepapier für die neue Corona-Verordnung aufgenommen, das sie am Dienstag der Öffentlichkeit präsentierte. Berlin hat eine solche Regelung bereits beschlossen. Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) deutete am Nachmittag auch an, die Maskenpflicht komme – eventuell aber nicht für die ersten beiden Jahrgänge. Diese Ausnahme müsste diskutiert werden, „weil für kleine Kinder sowohl die Mimik bei der Lehrkraft zu sehen, als auch für die Lehrkraft die Artikulation des Kindes zu sehen, für das Lernen so wichtig ist“, so die Ministerin. Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) hatte dagegen am Dienstag für den Fall, dass es keine Maskenpflicht an Grundschulen geben werde, gesagt: „Ich komme in große Probleme, was ich mit meinem ärztlichen Gewissen noch vereinbaren kann.“

Erhöhung der Testfrequenz an Schulen: Unstrittig ist eine häufigere Testung von Schülern – nämlich an drei statt bislang zwei Tagen. Nicht durchsetzen konnte sich das Gesundheitsministerium mit der Forderung, dass die Schnelltests künftig in der Schule und nicht mehr zu Hause unter Aufsicht der Eltern stattfinden.

2G in Lokalen und Hotels? Ist noch nicht beschlossen

2G-Regelung: In Diskotheken, Klubs und auf Festivals werden künftig nur noch Genesene, Geimpfte und Kinder unter zwölf Jahren Zutritt haben. So viel scheint sicher – der Ministerpräsident hat sich bereits festgelegt. In Schwimmbädern, Theatern, Konzert- und Opernhäusern sowie Kinos dürfte die Regelung ebenfalls zur Anwendung kommen, so steht es jedenfalls im Eckpunktepapier aus der Potsdamer Staatskanzlei. Es erwähnt weiter organisierte Busreisen, Stadtrundfahrten und Schiffsausflüge. Generell will die Regierung am Donnerstag erst festlegen, ab welchem Zeitpunkt 2G gelten soll.

2G in der Gastronomie: Ob Innengastronomie und Beherbergungsbetriebe von den 2G-Regeln ebenso betroffen sein werden, ließ Woidke offen. Bekanntlich ist der Gaststättenverband Dehoga gegen solche Zwänge. Man wolle die weiteren Entscheidungen Berlins abwarten und sich am Donnerstag erst festlegen, sagte Woidke. Eine Abstimmung mit den Nachbarn scheint nötig, damit unterschiedliche Regelungen nicht zu Restaurant-Tourismus über die Ländergrenzen hinweg führen. Bislang können Gastwirte in Brandenburg Ungeimpfte ausschließen, müssen es aber nicht.

3G beim Friseur: Die Möglichkeit des Zutritts auch mit Tests (3G) soll für Kosmetik- und Fitnesstudios sowie Innenspielplätze gelten.

In Bussen und Bahnen soll FFP2-Maske Pflicht werden

Obergrenzen bei Veranstaltungen: Das Gesundheitsministerium wollte Veranstaltungen und Feiern stärker begrenzen, konnte sich aber nicht durchsetzen. So gilt etwa für Weihnachtsmärkte die bisherige Regelung: Einlasskontrollen und 3G-Zugang (Geimpfte, Genesene, Getestete) ab 1000 Besuchern.

Nahverkehr: In den regionalen öffentlichen Verkehrsmitteln soll die Maskenpflicht verschärft werden: Künftig sind FFP2-Masken statt wie bisher medizinische Masken erforderlich. Eine FFP2-Tragepflicht im Einzelhandel, wie sie das Gesundheitsministerium vorgeschlagen hat, ist noch umstritten. Regierungs-Chef Woidke sagte, es gebe „Gründe dafür und dagegen“.

Impfzentren: Laut Regierungs-Chef Woidke soll es wieder öffentliche Impfangebote geben – vor allem in Form von mobilen Impfteams. Medizinische Versorgungszentren sollen als kleine Impfzentren funktionieren. Dazu sind noch Gespräche mit den Landkreisen geplant. Die großen Impfzentren waren nach Abebben der dritten Pandemiewelle geschlossen worden.

Testpflicht am Arbeitsplatz: Eine solche Testpflicht für Ungeimpfte, die während ihrer Arbeit direkten Kontakt zu anderen Menschen haben, soll kommen – der Zeitpunkt ist aber offen. Denn erst muss Bundesrecht geändert werden.

Personenbegrenzung bei Besuchen: Wer in Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen Bekannte oder Verwandte besuchen will, muss sich umstellen: Nur zwei Besucher täglich sollen erlaubt sein. Bislang gibt es keine Obergrenze. Ausnahmen gibt es künftig bei Besuchen von schwer erkrankten Kindern, anderen kritisch Erkrankten sowie Sterbebegleitung.

Von Ulrich Wangemann