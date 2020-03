Corona: Entscheidung über Schließung von Tegel erst nach Ostern

Chemie-Riese BASF will am Standort Schwarzheide ab sofort Desinfektionsmittel produzieren. Damit sollen in erster Linie Kliniken und Krankenhäuser in der Region beliefert werden. Der Erfolg des Projekts hänge vor allem davon ab, ob ausreichend Rohstoffe zu bekommen sind, hieß es von BASF.