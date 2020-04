Die Zahl der Corona-Infizierten in Brandenburg ist auf 1039 gestiegen, die Zahl der Toten hat sich auf zwölf erhöht. Der Landtag in Potsdam hat am Mittwochnachmittag den Nachtragshaushalt inklusive des Zwei-Milliarden-Euro-Rettungsschirms beschlossen. Verfolgen Sie hier alle Neuigkeiten rund um die Coronavirus-Krise.