Corona: Saisonarbeiter dürfen nicht mehr über die Grenze

Potsdam

Um die Ausbreitung der Corona-Pandemie in Deutschland zu bremsen, hat das Bundesinnenministerium ein Einreiseverbot für Saisonarbeiter angeordnet. Erntehelfern und anderen Saison-Arbeitskräften werde von diesem Mittwoch um 17 Uhr an im Rahmen der bestehenden Grenzkontrollen die Einreise verweigert, teilte ein Sprecher auf Anfrage mit.

Regeln gilt für Polen, Rumänien und viele andere Länder

Diese Regelung gelte für die Einreise aus Drittstaaten, aus Großbritannien, für EU-Staaten wie Bulgarien und Rumänien, die nicht alle Schengen-Regeln vollumfänglich anwenden, sowie für Staaten wie Polen oder Österreich, „zu denen Binnengrenzkontrollen vorübergehend wieder eingeführt worden sind“. Diese Beschränkungen seien „zwingend erforderlich, um Infektionsketten zu unterbrechen“, fügte der Sprecher hinzu.

Vielen Landwirten fehlen derzeit Arbeitskräfte für Ernte und Aussaat. Der Präsident des Deutschen Bauernverbands, Joachim Rukwied, erklärte, das Einreiseverbot treffe die Betriebe in der jetzigen Phase sehr hart. Insbesondere die Obst- und Gemüsebauern bräuchten dringend Arbeitskräfte. Der Einreisestopp müsse so kurz wie möglich gehalten werden. Außerdem müsse es kurzfristig unbürokratische Regelungen geben, um Menschen aus Deutschland beschäftigen zu können. Nach Angaben des Bauerverbandes sind in der deutschen Landwirtschaft jährlich rund 300.000 Saisonarbeitskräfte beschäftigt.

Spargelbauern hatten zuvor einen „Passierschein“ für Erntehelfer gefordert. Verbände und das Bundeslandwirtschaftsministerium haben zudem Internet-Plattformen aufgesetzt, um Betriebe und Freiwillige, die auf den Feldern arbeiten könnten, in Kontakt zu bringen.

Polen schickt Pendler in die Isolation – Strafe bis zu 6500 Euro

Derweil hat auch Polen die Beschränkungen an der Grenze noch einmal verschärft: Bislang war der Übertritt für Pendler, die in der Grenzregion arbeiten, frei. Nun müssen auch sie nach einem Grenzübertritt für zwei Wochen in die häusliche Isolation. Für viele Betriebe an der Brandenburger Grenze zu Polen bedeutet das deutliche Einschnitte.

Die neue Regel gelte ab Freitag, meldet die polnische Botschaft. Personen, die im Grenzgebiet arbeiten, können demnach "bei dem zuständigen Gesundheitsamt eine Bescheinigung für den Arbeitgeber über die angeordnete Quarantäne beantragen". Via Twitter schrieb die Botschaft, dass Verstöße gegen die Regelung mit bis zu 30.000 Zloty (rund 6500 Euro) bestraft werden könnten.

Von MAZonline/ans