Brandenburg will seinen Lehrern im Präsenzunterricht künftig je zwei FFP2-Masken pro Woche zur Verfügung stellen. Das teilte Bildungsstaatssekretärin Ines Jesse am Donnerstag im Bildungsausschuss des Landtags mit. Die Masken sollen nach den Winterferien ausgeteilt werden. Außerdem soll die Corona-Teststrategie für Schulen und Kitas verlängert werden. Dazu sei man in Gesprächen mit der Kassenärztlichen Vereinigung und dem Gesundheitsministerium. Auch die Möglichkeit von Schnelltests, für die kein medizinisches Personal benötigt wird, werde geprüft.

FFP2-Masken bieten für ihre Träger einen deutlich höheren Schutz als einfache Alltags- oder Stoffmasken. Für das Kita-Personal sind keine Landesmittel für die Anschaffung solcher Masken vorgesehen. Das Ministerium begründet dies damit, dass man Arbeitgeber der Lehrer, aber nicht von Kita-Erzieher sei. Lehrer sind Landesbeamte, für die Kitas sind die Kommunen oder private Träger zuständig.

Ministerin hält an Prüfungen und Zeugnissen fest

Bildungsministerin Britta Ernst ( SPD) will wie im Vorjahr an den Abschlussprüfungen trotz Lockdowns festhalten. „Wir wurden von Protestbriefen überschüttet, weil wir das Abitur durchgeführt haben, aber am Ende hat es sich sehr bewährt“, sagte sie mit Blick auf 2020. Die Kultusministerkonferenz, deren Vorsitz Ernst am Donnerstag übernommen hat, werde sich mit dem Thema noch im Januar befassen.

Sie schloss nicht aus, dass man bei einem längeren harten Lockdown mit andauerndem Distanzunterricht zu einer anderen Entscheidung kommen werde. Zwischenzeugnisse sollen die Schüler in Brandenburg aber auf jeden Fall erhalten. „Die Halbjahreszeugnisse können erteilt werden“, sagte sie. Das habe eine Nachfrage bei den Schulen ergeben.

Präsenzunterricht nach den Winterferien?

Wie es mit den Schulen weitergeht, könnte sich nächste Woche nach einem Gespräch zwischen Bildungs- und Gesundheitsministerium entscheiden. Der vereinbarte Stufenplan sieht vor, dass zunächst die Grundschüler wieder an die Grundschulen zurückkehren, und zwar vorrangig im Wechselmodell. Er nennt aber keinen konkreten Zeitplan. Die Rückkehr zum Präsenzunterricht hängt demnach vom weiteren Infektionsgeschehen ab. Es zeichnet sich aber ab, dass dies frühestens nach den Winterferien sein wird, die vom 1. bis 6. Februar sind.

Mit den Landkreisen laufen derzeit Verhandlungen darüber, ob nach der Rückkehr in den Präsenzunterricht der Schülertransport ausgebaut wird, um übervolle Busse zu vermeiden. Dazu müssten die Kreise jedoch einen Eigenanteil von 20 Prozent aufwenden.

