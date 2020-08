Frankfurt (Oder)

Die Gesundheitsämter in Brandenburg reagieren mit Schnelltests und Schulschließungen auf Corona-Fälle an mehreren Schulen im Land. Alle 860 Schüler des Karl-Liebknecht-Gymnasiums in Frankfurt (Oder) sind seit Dienstagmorgen zu Hause, weil es sowohl unter den Schülern als auch unter den Lehrern jeweils einen positiven Corona-Fall gegeben hatte. In den kommenden Tagen sollen rund 350 Kinder und Lehrer der Schule getestet werden. Die Schüler sollen vorerst bis einschließlich Dienstag nicht in die Schule kommen.

An einer Lübbenauer Grundschule ( Oberspreewald-Lausitz) sind am Mittwoch alle Lehrkräfte sowie 68 Kinder aus drei Schulklassen, in denen eine Lehrerin unterrichtet hatte, die positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden war, vor Ort einem mobilem Schnelltest unterzogen werden. Die Schule bleibt nach Angaben des Kreises vorerst bis zum Wochenende geschlossen. Ergebnisse sollen am Freitag vorliegen.

In Wittenberge ( Prignitz) bleiben die Elblandgrundschule und die Kita „Haus der kleinen Strolche“ bis auf Weiteres geschlossen. Diese Entscheidung traf das Gesundheitsamt des Kreises entschieden, nachdem eine Familie positiv auf das Virus getestet worden war. Insgesamt hatten sich vier der fünf Kinder - im Grundschul- und im Kita-Alter - sowie die Eltern infiziert. Inzwischen wurden mehr als 500 Kinder und Erwachsene getestet – sechs dieser Tests fielen positiv aus.

Von MAZonline