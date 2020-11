Potsdam

Das Corona-Virus ist in der Brandenburger Landesregierung angekommen: Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat sich mit dem Corona-Virus angesteckt, wie am Dienstag bekannt wurde. Es ist der erste Fall im Landeskabinett. Woidke ist auch bundesweit der erste Regierungschef eines Bundeslandes mit einem Positiv-Test.

Wie geht es Woidke ?

Vergleichsweise gut. So twittert es zumindest seine Staatskanzlei in Potsdam. Der Ministerpräsident hat bislang nur leichte Symptome. Er soll am Sonntag „leichte Erkältungsanzeichen“ gehabt haben. Daraufhin nahm er keine weiteren Diensttermine mehr wahr. Am Montag ließ er sich testen. Am Dienstag früh kam das Ergebnis: positiv. Woidke ist in häuslicher Quarantäne in seinem Heimatort Forst ( Spree-Neiße). Von dort aus will er die Amtsgeschäfte weiter führen, ließ er mitteilen.

Wo und wann hat er sich angesteckt?

Das ist bisher nicht nachvollziehbar. Am Freitag nahm er an einer Sondersitzung des Landtags statt und hielt eine Rede. Im Landtag gilt strenge Maskenpflicht, aber nicht am Rednerpult. Am Nachmittag lud er mit seinen beiden Stellvertretern Michael Stübgen ( CDU) und Ursula Nonnemacher (Grüne) zu einer Pressekonferenz in die Staatskanzlei ein. Am Samstag nahm er an der Eröffnung des BER in Schönefeld teil.

Wer ist für die Kontaktverfolgung zuständig?

Zuständig für die Kontaktverfolgung im Fall Woidke ist das Gesundheitsamt Spree-Neiße in Forst, wo Woidke wohnt. Die Bundeswehr unterstützt das Gesundheitsamt dort seit längerem mit dem Abtelefonieren der Kontaktpersonen. Was im Fall Woidke hilft: Seine Termine und Gesprächspartner dürften wegen seines Terminkalenders gut dokumentiert sein. Spree-Neiße hat aber derzeit mit einem starken Anstieg der Fallzahlen zu kämpfen: Binnen 24 Stunden stieg die Zahl der Neuinfektionen um 48.

Gibt es weitere Infektionen innerhalb der Landesregierung?

Bisher nicht. Allerdings haben sich seine engsten Mitarbeiter in häusliche Quarantäne begeben, darunter Staatskanzleichefin Kathrin Schneider ( SPD) und Regierungssprecher Florian Engels. Sie werden sich ebenso testen lassen, wie Stübgen und Nonnemacher. Ein Schnelltest bei Nonnemacher fiel negativ aus. Es wurde auch ein PCR-Test vorgenommen. Bis das Ergebnis feststeht, will sie zu Hause bleiben, so die Ministerin.

Was passiert, wenn Woidke ausfällt?

Dann übernimmt der erste Stellvertreter, Innenminister Michael Stübgen ( CDU). Im Fall, dass auch der ausfällt, käme die zweite Stellvertreterin, Gesundheitsministerin Nonnemacher, zum Zuge.

Was passiert, wenn beide Stellvertreter arbeitsunfähig werden?

Dann übernimmt nach Angaben der Staatskanzlei der dienstälteste Minister oder die dienstälteste Ministerin. Das ist seit der Landtagswahl 2019 die Chefin der Staatskanzlei, Ministerin Kathrin Schneider ( SPD). Davor war sie von 2014 bis 2019 Infrastrukturministerin.

Wer aus der Landesregierung muss jetzt in Quarantäne ?

Offiziell spricht das jeweilige Gesundheitsamt die Quarantäne aus, wo der Betroffene wohnt. Bisher gibt es dazu noch keine Angaben. Schon seit geraumer Zeit finden die Kabinettssitzungen als Telefonkonferenz statt. So auch am vergangenen Freitag vor der Sondersitzung des Landtags.

Hat Woidke andere infiziert?

Woidke nahm am Sonnabend an der Flughafen-Eröffnung teil. Er trug eine Maske, die er für ein Statement und ein Gruppenfoto abnahm. Flughafen-Chef Engelbert Lütke Dalrup ließ sich am Dienstag, wie alle übrigen Foto-Partner, testen und begab sich in Quarantäne. Er geht nicht davon aus, dass Woidkes positives Ergebnis für die übrigen Anwesenden große Konsequenzen haben werde. „Wir haben sehr genau darauf geachtet, dass Abstand eingehalten worden ist. Die Gäste haben Maske getragen, und wir hatten auf der Veranstaltung ein Hygienekonzept“, sagte der Flughafen-Chef. Mit Punkten am Boden sei den Teilnehmern bei dem Ereignis angezeigt worden, wo sie sich mit genügend Abstand aufstellen sollten. Zudem sei ein sogenannter Hygienewächter dabei gewesen, der auf Fehlverhalten achten sollte. Bei dem Foto standen die Teilnehmer leicht versetzt in zwei Reihen.

Wer lässt sich jetzt noch testen?

Alle, die mit Woidke auf der Bühne standen, um gemeinsam den roten Button zu drücken. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer ( CSU) ließ am Dienstag mitteilen, dass er bei einem Schnelltest bereits ein negatives Ergebnis erhalten hat. Er gehe aber nach Absprache mit Ärzten in Quarantäne, sagte eine Sprecherin. Auch Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller ( SPD) ließ sich testen. Mit auf der Bühne waren auch die Chefs der Fluggesellschaften Lufthansa und Easyjet, Carsten Spohr und Johan Lundgren.

Was sagt das RKI in solchen Fällen?

Das Robert-Koch-Institut unterscheidet Kontaktpersonen erster und zweiter Kategorie. Relevant für die Frage, welche Personen sich testen lassen müssen und/oder in Quarantäne müssen, sind Dauer und Enge des Kontakts. Kontakte der Kategorie I sind Menschen, die mindestens 15 Minuten mit einem Infizierten von Angesicht zu Angesicht mit einem Abstand von weniger als zwei Metern gesprochen haben. Außerdem zählen dazu alle, die direkt angehustet oder angeniest wurden. Sie sollen sich in häusliche Quarantäne begeben. Für Kontaktpersonen der Kategorie II nimmt das RKI ein eher geringes Infektionsrisiko an. Es sind Menschen, die mit einem Infizierten längere Zeit in einem Raum saßen, aber sich nie näher als zwei Meter gekommen sind. Ihnen wird die häusliche Absonderung empfohlen.

Von Torsten Gellner und Igor Göldner