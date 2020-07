Schönefeld

Eigentlich könnte die Flughafengesellschaft einigermaßen entspannt dem Herbst entgegenblicken. Der Eröffnung des Flughafens BER steht formal nichts mehr im Wege, die Baubehörde hatte dem Projekt im Frühjahr die Nutzungsfreigabe erteilt – mit acht Jahren Verspätung und nach 14 Jahren Bauzeit. Doch in die Erleichterung darüber, an das Projekt am 31. Oktober einen Haken machen zu können, mischen sich neue Sorgen.

Die Luftfahrt befindet sich im Würgegriff der Corona-Pandemie. Die Passagierzahlen sind beispiellos eingebrochen – und damit steht die finanziell ohnehin angeschlagene Flughafengesellschaft ( FBB) vor weiteren Finanznöten. Das beschäftigte am Freitag auch den Aufsichtsrat.

Anzeige

Weitere Coronahilfen nötig

Die beantragten 300 Millionen Euro Corona-Soforthilfe sollen bis zum Jahresende reichen. Doch Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup hat bereits weiteren Finanzbedarf angemeldet. „Wir rechnen mit einem deutlich negativen Jahresergebnis“, sagte er im Anschluss an die Aufsichtsratssitzung.

Weitere MAZ+ Artikel

Zum BER-Start Ende Oktober rechnet Lütke Daldrup mit einem Passagieraufkommen, das bei etwa 30 bis 40 Prozent liegt. Zwar sollen die Passagierzahlen im kommenden Jahr weiter ansteigen – die FBB rechnet dann mit etwa zwei Drittel des normalen Niveaus. „Aber ich sage auch: Der Flughafen wird weitere Corona-Hilfen der Gesellschafter brauchen.“ Bis sich das Passagieraufkommen normalisiert, könnten drei bis vier Jahre vergehen, schätzt er.

Bretschneider : „Ganz ernster Einbruch“

Das bestätigte auch Aufsichtsratschef Rainer Bretschneider. Die Einnahmen der Flughafengesellschaft hingen ganz entschieden von der Zahl der Passagiere und Flugbewegungen ab. „Wir haben eine ganz ernsten Einbruch bei den Einnahmen in diesem Jahr und darüber hinaus“, sagte er. „Wir werden mit Einsparungen reagieren. Wir werden aber auch auf die Unterstützung der Gesellschafter angewiesen sein.“

Die Gesellschafter Brandenburg, Berlin und Bund müssen also entweder noch mehr Kapital zuführen, der FBB noch mehr Geld leihen oder erneut für einen Kredit bürgen.

Wisag plant Stellenabbau

Zu drastischen Einsparungen sieht sich auch der Boden- und Sicherheitsdienstleister Wisag gezwungen. Rund die Hälfte der Arbeitsplätze in Tegel und Schönefeld will das Unternehmen streichen. „Der dramatisch eingebrochene Luftverkehr in Berlin und die Schließung von Tegel zwingen uns zu einem Stellenabbau über alle unsere Berliner Gesellschaften hinweg“, teilte eine Sprecherin mit.

Das Magazin „Business Insider“ hatte zuvor berichtet, 800 von 1500 Stellen könnten betroffen sein. „Genaue Zahlen können wir heute nicht nennen, die Größenordnung ist jedoch im Ansatz richtig“, hieß es von Wisag. Das Unternehmen stehe am Anfang der Gespräche mit den Beteiligten und Gewerkschaftsvertretern, „um möglichst viele Arbeitsplätze in Berlin erhalten zu können“.

Flughafenchef Lütke Daldrup machte klar, dass die Wisag so viel Personal bereitstellen müsse, wie für die Abfertigung der Passagiere und Maschinen benötigt werde.

Zoff um neuen Technikchef

Überraschend strich der Aufsichtsrat eine Personalie von der Tagesordnung: Eigentlich, so hatte der „ Tagesspiegel“ berichtet, hätte Christoph Schäfer als neuer Leiter für Bau und Technik an Bord geholt werden sollen. Doch dazu kam es nicht. Warum Schäfers Vertrag nicht fix gemacht wurde, ließ Aufsichtsrat Rainer Bretschneider offen. Er wolle die Personalie auch auf Rücksicht der Betroffenen nicht kommentieren.

Schäfer, ein Ingenieur, der zuletzt für die Strabag tätig war, hätte auf Carsten Wilmsen folgen sollen. Der hatte die FBB nach nicht einmal zwei Jahren im Mai wieder verlassen.

Von Torsten Gellner