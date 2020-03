Die Bauwirtschaft trotzt der Krise – aber wie lange?

Potsdam

Die Coronavirus-Pandemie hat in Ostdeutschland nach Angaben des Bauindustrieverbandes Ost bislang noch zu keinen gravierenden Einbrüchen geführt. „Ich habe viele Gespräche mit Unternehmen geführt, demnach läuft es auf den Baustellen noch recht gut“, sagte Hauptgeschäftsführer Robert Momberg in Leipzig. Die Lieferketten, zum Beispiel für Stahl und Beton, seien im Großen und Ganzen intakt, es gebe nur vereinzelt Engpässe. Der Verband vertritt in Sachsen, Sachen-Anhalt, Berlin und Brandenburg 260 Unternehmen mit 20 000 Beschäftigten.

Die Firmen arbeiten bis auf wenige weiter

Das Infektionsschutzgesetz untersage den Betrieb von Baustellen nicht, betont Momberg – anders also als in vielen Branchen mit Publikumsverkehr. Einige Bauunternehmen hätten zwar „ihren Baustellen-Betrieb bereits bis auf Weiteres eingestellt“. Für alle anderen Fälle gelte aber: „Solange die Auftraggeber die Baustellen nicht einstellen oder der Betrieb per Erlass generell verboten wird, arbeiten die Unternehmen, solange sie können“, sagt Momberg.

Wie zuverlässig ist die öffentliche Hand?

Die Lage könnte schnell kippen, sagte Momberg. Die Unsicherheiten würden wachsen. So fehlten Arbeitskräfte aus dem Ausland, aber auch deutsche, weil diese in der aktuellen Krise ihre Kinder betreuen müssen.

Sorge bereite ihm vor allem, dass die Verwaltungen mit der Bewältigung der Aufträge nicht mehr nachkommen. Es fehlten die Ansprechpartner. Erste Projekte bei öffentlichen Aufträgen wurden bereits verschoben. Für die Unternehmen sei wichtig, dass sie im Laufe des Jahres nachgeholt werden, damit sich nach der Zeit des Coronavirus keine Baukrise anschließe.

Die größte Sorge sei der Wirtschaftsbau, der den größten Umsatz in der Branche ausmache. Dort müsse in diesem Jahr mit einem deutlichen Umsatzeinbruch gerechnet werden. Momberg dazu: „Da der Bau als nachgelagerte Branche von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung abhängig ist, müssen wir im Jahresverlauf mit einem deutlichen Umsatzrückgang rechnen.“

Verband fordert Verzicht auf Vertragsstrafen

Momberg appellierte an die öffentliche Hand. Dazu gehöre, dass die Störungen des Bauablaufs durch den Virus als höhere Gewalt eingestuft werden und Bauzeitverlängerungen als problemlos eingestuft werden können. „In jedem Falle muss von Vertragsstrafen bei etwaigen Bauzeitüberschreitungen abgesehen werden.“ Kleine und mittlere Unternehmen haben nach Mombergs Einschätzung größere Probleme, Ausfälle zu kompensieren als Konzernstrukturen.

Gewerkschaft: Bauarbeiter stützen die Wirtschaft

Nach Einschätzung der Gewerkschaft IG Bau arbeiten zumindest in der Baubranche in Potsdam die 1320 Beschäftigten „mit einem Großteil ihrer Kapazität weiter. „Natürlich trifft Corona auch den Bau hart. Das Abstandhalten macht die Hand-in-Hand-Arbeit nicht leichter, ist aber ein Muss“, sagt Rudi Wiggert von der IG Bau Mark Brandenburg. Trotzdem zeigt sich die Bauwirtschaft bislang insgesamt deutlich immuner gegen die Krise als viele andere Branchen. „Die Republik geht ins Home-Office, aber auf Baustellen laufen viele Arbeiten weiter“, so der Gewerkschafter. Damit leisteten „die Beschäftigten einen entscheidenden Beitrag zur Stützung der regionalen Wirtschaft“.

Zugleich appelliert der Gewerkschafter an die Arbeitgeber, die Einhaltung der Hygieneregeln zu gewährleisten. Große Frühstücksrunden im Baucontainer seien ebenso tabu wie die Fahrt im vollbesetzten Transporter zur Baustelle.

Von Ulrich Wangemann