Potsdam

Die Kontaktbeschränkungen in Brandenburg im zweiten Corona-Lockdown sind umfassend. Dennoch fragen sich Märker immer wieder, mit wie vielen Menschen Treffen noch gestattet sind: Darf ich mich in privaten Räumen mit mehr als einer haushaltsfremden Person treffen?

Die Antwort ist eindeutig: Nein. Das gilt übrigens für Treffen in der Öffentlichkeit ebenso wie Zusammenkünfte zuhause.

Corona-Regeln für private Treffen sind eindeutig

Die Corona-Verordnung des Landes definiert das ganz klar. In Paragraf 7 heißt es: „Private Feiern und sonstige Zusammenkünfte im Familien-, Freundes- oder Bekanntenkreis im privaten Wohnraum und im zugehörigen befriedeten Besitztum oder in öffentlichen oder angemieteten Räumen sind nur mit den Angehörigen des eigenen Haushalts und mit einer weiteren haushaltsfremden Person gestattet.“

Ausgenommen von dieser Regelung sind lediglich Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr. In diesem Punkt weicht Brandenburg von den Beschlüssen der jüngsten Bund-Länder-Schalte ab.

Von MAZonline