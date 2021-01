Potsdam

Besuche sind in Brandenburg während des zweiten Corona-Lockdowns nur sehr eingeschränkt möglich. Angehörige eines Haushalts dürfen sich nur mit einer weiteren Person treffen. Aber was ist, wenn mehr Leute benötigt werden, weil in einer Wohnung oder einem Haus ein Schaden dringend behoben werden muss? Wie viele Handwerker dürfen gleichzeitig in meiner Wohnung arbeiten?

Gute Nachrichten: Das ist mit der Eindämmungsverordnung des Landes Brandenburg nicht eingeschränkt, sagt der Sprecher des Brandenburger Gesundheitsministeriums, Gabriel Hesse. Es dürfen demnach so viele Handwerker in Ihrer Wohnung oder Ihrem arbeiten, wie nötig sind.

Anzeige

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Hygieneregeln gelten auch für Handwerker

Allerdings müssen Arbeitgeber Paragraf 3 der Verordnung im Blick haben. Darin heißt es: „Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber haben auf der Grundlage einer angepassten Gefährdungsbeurteilung ein Hygienekonzept umzusetzen. Dabei sind die einschlägigen besonderen Hygieneregeln und -empfehlungen des Robert Koch-Instituts zum Infektionsschutz sowie die entsprechenden Vorgaben und Hinweise der Arbeitsschutzbehörde und des zuständigen Unfallversicherungsträgers zum Arbeitsschutz und dazu vorhandene branchenspezifische Konkretisierungen zu beachten.“

Lesen Sie auch: 15-Kilometer-Regel: Hier wird die Bewegungsfreiheit in Brandenburg eingeschränkt

Das bedeutet, dass auch Handwerker die Abstands- und Hygieneregeln einhalten müssen, so gut es die konkrete Arbeitssituation erlaubt.

Schicken Sie uns Ihre Fragen, liebe Leser!

Haben auch Sie eine Frage zu den Corona-Regeln in Brandenburg? Wissen Sie in einem bestimmten Fall nicht, wie Sie die Eindämmungsverordnung deuten sollen? Schicken Sie uns Ihre Fragen mit dem Betreff „Corona-Frage des Tages“ per E-Mail an brandenburgredaktion@maz-online.de – die MAZ beantwortet jeden Tag eine neue Frage zu den Corona-Regeln.

Von MAZonline