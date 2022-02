Hannover

Drei Untervarianten von Omikron haben Forschende bislang ausgemacht: BA.1, BA.2 und BA.3. Die meisten bestätigten Fälle fallen im Moment weltweit auf BA.1. BA.2 hatte sich unter anderem in Ländern wie Dänemark stark ausgebreitet. Deutsche Experten erwarten dies auch hierzulande und befürchten, dass dies die Omikron-Welle verlängern könnte. Der Charité-Virologe Christian Drosten hatte am Dienstag im NDR-Podcast „Das Coronavirus-Update“ gesagt, dass die hier geltenden Infektionsschutzmaßnahmen die Ausbreitung im Vergleich zu anderen Ländern jedoch verlangsamen dürften.

Verdopplung im Vergleich zur Vorwoche

Für die Woche bis zum 23. Januar weist das Robert Koch-Institut (RKI) in seinem Wochenbericht von Donnerstagabend einen Anteil von 5,1 Prozent aus - rund eine Verdopplung im Vergleich zur Woche zuvor.

Weil sich die Untervariante so schnell ausbreitet, könnte das ein Hinweis darauf sein, dass sie einen evolutionären Vorteil gegenüber der bisherigen Omikron-Variante hat. BA.1 und BA.2 haben unterschiedliche Mutationen „in den wichtigen Bereichen“, schreibt ein dänisches Labor. „Tatsächlich ist der Unterschied zwischen BA.1 und BA.2 größer als der Unterschied zwischen dem Ursprungsvirus und der Alpha-Variante“, heißt es.

Mehrere Aminosäurepositionen unterscheiden sich

Auch das RKI spricht davon, dass sich die Subtypen in mehreren Aminosäurepositionen unterscheiden. Der Virologe Drosten bemühte dazu einen Auto-Vergleich: „Der Motor, der hat schon ein paar PS mehr.“ Er bezog sich auf Daten zu Ansteckungen in Haushalten in Dänemark.

Von RND/she/dpa