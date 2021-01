Potsdam

Haare feucht oder trocken schneiden? Welche Schere eignet sich am besten? Spitzen, Pony und Stufenschnitt – nur wie? Wie kann man sich selbst die Haare schneiden?

Das Internet ist voll von Tutorials, wie Menschen daheim vor dem Spiegel stehen – mit Schere und Kamm in der Hand – und sich die Haare schneiden. Die Friseure sind im Lockdown und da bleibt nur die eine Möglichkeit, selbst Hand anzulegen. Dafür braucht es nicht einmal eine Profi-Ausrüstung. Es gibt aber allerhand zu beachten:

Langsam an die gewünschte Frisur herantasten

Ein falscher Schnitt ist nicht zu korrigieren. Deshalb lautet die oberster Divise: Weniger ist mehr. Maximal zweieinhalb Zentimeter und keine komplizierten Schnitte, rät das Trend-Magazin InStyle. Langsam und Schritt für Schritt sollte man sich an die Frisur herantasten. Kurze Haarschnitte sind hierbei schwieriger und komplizierter als Langhaarschnitte. In der Regel steht alle zwei bis drei Monate ein Friseurbesuch an, damit die Haare gesund bleiben.

Auf die richtige Schere kommt es an

Für einen guten Haarschnitt kommt es auch auf die richtige Schere an: Küchen-, Nagel- oder Bastelscheren sind dafür tabu. Darunter können die Haare leiden. Hier sollte man lieber auf eine richtige Haarschere oder – vermutlich vor allem bei Männern – auf einen Rasierer zurückgreifen, wie Friseur-Weltmeisterin Sonja Fischer in ihren Friseur-Tipps auf YouTube zeigt. Daheim sollten die Haare zudem trocken bleiben, um die richtige Läge validieren zu können.

Für das Spitzenschneiden ist ein Mittelscheitel zu ziehen, um die Haare in zwei Hälften zu teilen. Die Zeige- und Mittelfinger bestimmen die Länge. Unterhalb der Finger sind die Haare mit der Scherenspitze abzuschneiden. Der Stufenschnitt ist schon etwas komplizierter. Dabei sind die Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden. Anschließend kann der Zopf in der gewünschten Länge gekürzt werden, indem die Spitzen waagerecht abgeschnitten werden.

Neuer Pony-Schnitt nur beim Friseur

In beiden Varianten ist es wichtig, vorher die Haare gut durchzukämmen. Außerdem muss man unbedingt darauf achten, eine gleichmäßige Länge einzuhalten. Ein Haargummi und ein Haarschneideumhang, wie beim Friseur, ergänzen den Corona-Haarschnitt zu Hause. Einen rundum neuen Pony-Schnitt – der über das Kürzen und in Form bringen hinausgeht – sollte man hingegen grundsätzlich dem Friseur überlassen.

