Corona: Fünf Tipps, wie Angehörige jetzt mit Demenzerkrankten umgehen können

Potsdam

Ehepartner, Kinder und Enkel, die sich zu Hause um Familienmitglieder mit Demenz kümmern, leisten häufig Bemerkenswertes. Sie koordinieren nicht selten den gesamten Alltag der Erkrankten. Sie spenden Trost, sie ermutigen und sind einfach da. Je nach Grad der Erkrankung ist das „physisch und psychisch mit hohen Belastungen verbunden“, sagt Birgitta Neumann vom Kompetenzzentrum Demenz in Potsdam.

Sie und die anderen Mitarbeiter des Zentrums, das an die Alzheimer-Gesellschaft-Brandenburg angeschlossen ist, machen sich in der derzeitigen Corona-Ausnahmesituation große Sorgen um die Angehörigen von dementen Menschen.

Denn wer einen Demenzerkrankten zu Hause pflegt, ist immer mehr auf sich gestellt. Dienste, die sonst bei der Betreuung halfen, arbeiten nur noch eingeschränkt oder sind ganz geschlossen. Menschen, die in Pflegeheimen oder Wohngemeinschaften leben, können zudem fast gar nicht mehr besucht werden. Um die Situation trotzdem so gut wie möglich zu überstehen, geben Neumann und ihre Kolleginnen Antje Baselau und Sonja Köpf hier fünf Tipps zur Unterstützung Angehöriger von Menschen mit Demenz.

Diese Tipps helfen in der Coronakrise beim Umgang mit Demenzerkrankten

1. Tipp: „Aus unseren Erfahrungen heraus wissen wir, dass ein regelmäßiger Austausch über das was täglich an Schwierigkeiten in der Betreuung entsteht, sehr hilfreich ist“, schreiben die drei Expertinnen. „Wenden Sie sich an Menschen, zu denen Sie Vertrauen haben und die Ihre Situation kennen und verstehen.“ Ein regelmäßiges Telefongespräch könne viel bewirken. „In Zeiten von Corona trifft man auf größere Bereitschaft der Solidarität als man denkt.“

2. Tipp: „Wichtig zu wissen ist, dass Menschen mit Demenz aufgrund ihrer Erkrankung ihr Verhalten nicht mehr selbst steuern können. Sie reagieren häufig emotional“, schreiben Neumann, Baselau und Köpf. Gerade diese Emotionen könnten aber genutzt werden, um das Wohlbefinden der Erkrankten zu fördern.

Deswegen raten die Expertinnen: „Bestärken Sie gute Gefühle! Versuchen Sie Komplimente zu machen wie zum Beispiel: ‚Mutter, was ich dir schon lange mal sagen wollte: Von Dir habe ich eine ganze Menge gelernt‘. Oder: ‚Lieber Papa, manchmal bist du wirklich sehr streng, aber deine Arbeit, die du früher gemacht hast, fand ich immer sehr beeindruckend‘. Meistens husche dann ein Lächeln über das Gesicht der Erkrankten.

3. Tipp: „Aus unseren Erfahrungen wissen wir, dass eine regelmäßige Beschäftigung Menschen mit Demenz emotional zufriedener macht. Sie vermittelt Erfolgserlebnisse“. Gemeinsame Tätigkeiten wie die Vorbereitung aller Mahlzeiten zu Haus helfe Erkrankten sich als vollwertig und wichtig zu erleben, schreiben Neumann, Baselau und Köpf. Es fördere zudem das emotionale Erleben und die Ausgeglichenheit, wenn sich Angehörige und Erkrankte zusammen weiterhin Fotoalben anschauen, Musik hören oder tanzen: „Schön, wenn sich diese Alltagstätigkeiten an dem orientieren, was schon immer gerne gemacht wurde. Für die einen sind es schöne Operettenlieder – für die anderen ist es Rock ‘n’ Roll.“

4. Tipp: „Auch Bekannte, Freunde oder Nachbarn können unterstützen. Zum Beispiel, indem sie Postkarten mit schönen Fotos von der Heimat oder den Hobbys des Demenzerkrankten senden“. Das helfe vielen pflegenden Angehörigen sehr: „Es hebt die Stimmung. Genau das brauchen wir“, sagen die Expertinnen. Dieser Tipp lasse sich auch gut für Angehörige umsetzen, deren erkrankte Familienmitglieder in Pflegeeinrichtungen und Wohngemeinschaften untergebracht seien. „Schreiben Sie Briefe und Postkarten, machen sie kurze Videos, die den anderen grüßen.“

5. Tipp: „Auch pflegende Angehörige und Mitarbeiter freuen sich über kleine Aufmerksamkeiten, wie Blumen, Pralinen und sonstige Leckereien. Fragen Sie, was sie sich wünschen. Das vermittelt Anerkennung und Vertrauen“, schreiben die Expertinnen.

Wer als Angehöriger Unterstützung oder Rat in der Pflege braucht, kann die Alzheimer-Gesellschaft unter der Nummer 0331/27346111 erreichen. Die Gesellschaft ist montags, mittwochs und freitags von 9 bis 12 Uhr und Dienstag und Donnerstag von 15 bis 18 Uhr erreichbar. Einen Anrufbeantworter gibt es auch. Wer nicht durchkomme, könne zudem eine Mail an beratung@alzheimer-brandenburg.de schicken.

Von Ansgar Nehls