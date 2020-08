Potsdam

Wegen der Corona-Pandemie findet die beliebteste Publikumsmesse der Region im kommenden Jahr ohne Publikum statt: Die Internationale Grüne Woche wird im Januar 2021 als reiner Branchentreff für Geschäftskontakte veranstaltet. Das teilte die Messe Berlin am Donnerstag mit. „Angesichts der aktuellen Situation werden wir das Konzept für die Internationale Grüne Woche im kommenden Jahr anpassen und uns auf das Angebot für das Fachpublikum konzentrieren“, sagte Grüne-Woche-Chef Lars Jaeger.

Für Verbraucher, die vor allem aus Brandenburg jedes Jahr im Januar zahlreich zu der Messe pilgern, wird es demnach keine Möglichkeit geben, sich vor Ort von der Leistungsfähigkeit der Landwirtschafts- und Ernährungsbranche zu überzeugen.

Keine Spezialitäten aus aller Welt zum probieren

Geplant ist die Messe 2021 als reiner Branchentreff, Publikumsveranstaltungen werden gar nicht stattfinden. „Ob Spezialitäten aus aller Welt probieren oder Innovationen aus der modernen Landwirtschaft hautnah erleben – all dies können wir angesichts der Entwicklung der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Hygiene- und Sicherheitsauflagen nicht in gewohnter Weise anbieten“, sagte Jaeger.

Das genaue Konzept und die konkreten Themen für die 86. Grüne Woche werden zurzeit zusammen mit Partnern wie dem Deutschen Bauernverband ( DBV) und der Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie (BVE) sowie mit dem Bundeslandwirtschaftsministerium erarbeitet. Auch für das deutlich kleinere Besucheraufkommen soll ein angepasstes Hygiene- und Sicherheitskonzept erstellt und mit den zuständigen Gesundheitsbehörden abgestimmt werden.

Mehr als 400.000 Besucher

Seit 1926 sei die Internationale Grüne Woche ein fester Bestandteil in den Kalendern der Branche. Und gerade in Zeiten wie diesen sei der Wunsch nach Austausch größer denn je, so Lars Jaeger. „Als systemrelevante Branche steht die Land- und Ernährungswirtschaft vor neuen Herausforderungen. Hier gilt es, gemeinsam Lösungen zu entwickeln und die Zukunft zu gestalten. Mit der Internationalen Grünen Woche 2021 wollen wir dafür die entsprechende agrar-politische Dialogplattform bieten.“

Zuletzt fand die Grüne Woche vom 17. bis 26. Januar 2020 mit einer Rekordbeteiligung von 1810 Ausstellern aus 72 Ländern statt. Sie präsentierten sich auf 129.000 Quadratmetern Hallenfläche. Mehr 400.000 Menschen besuchten die Messe. Für die Aussteller ist der Publikumsverkehr auch unabhängig von Geschäftsabschlüssen durchaus lukrativ. Das Publikum gab 2020 für Speisen und Getränke 52 Millionen Euro aus.

