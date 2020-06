Land in Finanznot: Diese Projekten wackeln wegen Corona

Potsdam

Eigentlich sollten am Dienstag im Kabinett wichtige Vorentscheidungen fallen. Die rot-schwarz-grüne Minister-Runde wollte auf einer lange geplanten Haushaltsklausur die Grundzüge für ihren ersten eigenen Landes-Etat festlegen, den für 2021. Doch in den Vorbesprechungen im Koalitionsausschuss vorigen Donnerstag konnten sich die drei Partner politisch nicht einigen. Die Klausur musste abgesagt werden. „Wir müssen noch ein paar Runden drehen“, hieß es zur Begründung.

Finanzministerin Katrin Lange ( SPD) wird nun am Dienstag im Kabinett sehr allgemein über den Stand der Aufstellung des Haushalts für das kommende Jahr „informieren“, wie es hieß – mehr nicht. Hinter den Kulissen wird derweil eifrig gerechnet, gestritten, abgewogen – und taktiert. Die Positionen von SPD, CDU und Grünen liegen momentan weit auseinander, hieß es. Eine Annäherung ist nicht in Sicht. Für alle drei Parteien, die seit November erstmals gemeinsam regieren und Mitte März wegen der Pandemie in den Krisen-Modus umschalten mussten, geht es um das Eingemachte.

Anzeige

Drei Milliarden Euro weniger bis 2023

Es müssen Abstriche vorgenommen und auf konkrete Projekte verzichtet werden – nur welche? Die Einnahmeverluste sind durch die Krise dramatisch. Auf drei Milliarden Euro werden diese bis 2023 geschätzt. Die noch zu Beginn der Wahlperiode gefüllte Rücklage von zwei Milliarden Euro könnte schon Ende des nächsten Jahres verbraucht sein. Offen ist auch, wie sich die Pandemie weiter entwickelt und ob eine „zweite Welle“ an Infektionen mit neuen Lockdowns kommt.

Weitere MAZ+ Artikel

Zur Disposition stehen in erster Linie Vorhaben, bei denen es noch keine rechtliche Bindung gibt. Beispiel: neue Stellen in der Landesverwaltung. Die Ressorts haben 1900 neue Stellen angemeldet – von zusätzlichen Lehrern, Polizisten und Justizpersonal bis zu mehr Personal in Landwirtschaft und Gesundheit. Wie das aber finanziert werden sollen, ist völlig unklar. Ein teilweiser Verzicht auf neue Stellen wird deshalb erwogen.

Die Grünen fürchten, dass es Abstriche am „Pakt für Pflege“ geben könnte, den sie in den Koalitionsverhandlungen in hartem Ringen durchsetzen konnten. Jährlich sollen 30 Millionen Euro bereitstehen, unter anderem für die Entlastung von Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen im ländlichen Raum. Auch einige Projekte für mehr Tier- und Artenschutz werden von SPD und CDU kritisch gesehen.

Der CDU wiederum ist das vereinbarte zusätzliche Personal für die Polizei und den Justizbereich wichtig, ebenso die geplanten Investitionen in moderne Infrastruktur.

An den Plänen für die Kita-Beitragsfreiheit will die SPD unter keinen Umständen rütteln. 2022 soll das vorletzte Kita-Jahr beitragsfrei gestellt werden und 2024 ein weiteres Kita-Jahr. Diskutiert wird, diese Pläne aufgrund der Finanzlage zeitlich zu verschieben.

Ministerin Lange : Alle Projekte unter Finanzierungsvorbehalt

Die Finanzministerin betont neuerdings gebetsmühlenartig, was einige der Koalitionäre offenbar nicht gern hören: Dass im Grunde alle Projekte dieser Koalition von Anfang an unter „Finanzierungsvorbehalt“ stehen. Das hatte die Koalition beschlossen. Allerdings noch in Zeiten sprudelnder Steuereinnahmen.

Die Finanzministerin will eine Haushaltssperre, die für alle Ressorts gelten würde, möglichst vermeiden. Allerdings kann sie die auch nicht ausschließen. Die Sorge herrscht, dass sich mit einem solchen Schritt die Krise verschärfen könnte und die durch die geschnürten Rettungspakete erhofften Effekte verpuffen.

Offen ist zudem, ob die gespannten Hilfsprogramme und der zwei Milliarden Euro schwere Corona-Rettungsschirm auch die erhofften Effekte erzielen. So werden an die Kommunen des Landes 580 Millionen Euro ausgereicht, um die Not wegen der Steuerausfälle infolge der Corona-Krise zu lindern. Ausgerechnet hatte der Städte- und Gemeindebund aber Ausfälle in doppelter Höhe: von rund einer Milliarde Euro.

Kommunen halten an Haushaltssperren fest

Etliche Städte und Gemeinden haben angesichts einbrechender Gewerbesteuereinnahmen Haushaltssperren verhängt. Wie die kreisfreie Stadt Brandenburg/Havel. Dort sieht die Stadtspitze momentan auch keinen Grund, davon abzurücken – trotz der Finanzspritze des Landes. „Die Haushaltssperre bleibt und sichert die Handlungsfähigkeit der Stadt“, sagt Sprecher Jan Penkawa. Der Grund: Die Kosten und Mehrausgaben bleiben, die Einnahmen fehlen weiter. Die Stadt rechnet wegen der Krise mit Einnahmeausfällen in Höhe von 20 bis 25 Millionen Euro – weniger Gewerbesteuer, weniger Geld für den ÖPNV wegen ausbleibender Fahrgäste.

Ähnlich geht es Frankfurt (Oder). Oberbürgermeister Rene Wilke (Linke) sagt: „Wir hoffen, dass wir die Haushaltssperre frühzeitig aufheben können. Aber wir sind erst am Rechnen.“ Wilke ärgert noch etwas ganz anderes. Er hätte sich gewünscht, dass sich Bundesfinanzminister Olaf Scholz mit seiner Altschulden-Regelung durchsetzt. Der Bund sollte die Hälfte der Verbindlichkeiten hoch verschuldeter Kommunen übernehmen. Doch dieser Plan liegt in der Großen Koalition vorerst auf Eis.

Von Igor Göldner