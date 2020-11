Potsdam

Schon beim ersten Lockdown im Frühjahr hat die MAZ helfen können: Etliche Unternehmen und Selbstständige haben sich auf dem Portal registriert und mit kreativen Lösungen auf sich und ihr Angebot aufmerksam gemacht. Ob Gutscheine oder Abhol- und Lieferservices – sie haben Wege gesucht, um trotz der Pandemie ihr Geschäft weiter betreiben zu können.

Auf dem Online-Portal „ MAZ zusammen stark“ möchten wir Ihnen wieder dabei helfen. Dort können Sie ihr Geschäft registrieren und erzählen, wie man Sie unterstützen kann.

Anzeige

Live-Musik aus der Scheune

Im November sind vor allem wieder Kulturschaffende von dem „Lockdown Light“ betroffen. Viele Künstlerinnen und Künstler bangen um ihre Existenz. „Wir probieren alles Mögliche aus, um zu überleben“, sagt etwa Claudia Heinz. Sie ist Marketing- und Kommunikationschefin beim Live-Stream-Portal „ Fläming bewegt“.

Seit 2012 laden sie Bands ein, die in ihrer Scheune in Potsdam-Mittelmark Musik spielen. „ Fläming bewegt“ streamt die Konzerte live, die Künstler erhalten die Aufnahmen für ihre eigenen Zwecke und rund 50 bis 80 Gäste können die Musik in der Scheune genießen. Pro Monat „gab es vier bis sechs Konzerte“, sagt Heinz. Doch nun könne keine Livemusik mehr gespielt werden – schon gar nicht mit Zuschauern.

Ein Blick in die Scheune und aus besseren Tagen: Vergangenes Jahr im April spielte die Band „Karmic“ aus Los Angeles bei „Fläming bewegt“. Quelle: Claudia Heinz

Auch „ Fläming bewegt“ ist stark von der Pandemie und den Corona-Verordnungen betroffen. „Das Live-Geschäft geht gar nicht mehr. Ohne Gelder, ist es in drei Monaten vielleicht vorbei“, sagt Heinz. Auf ihrer Internetseite und Youtube zeigen sie nun vergangene Auftritte. Auch vier Angestellte hängen neben dem Geschäftsführer an dem Projekt. Claudia Heinz hat das Projekt bei „ MAZ zusammen stark“ registriert und hofft darauf, Spenden zu bekommen.

Im Sommer habe man sich mit einem anliegendem Gartencafe noch über Wasser halten können. Draußen habe dann öfter ein Musiker gespielt, während die Menschen tranken und aßen. Nun hofft sie auf Hilfen. „Mit Spenden kann man uns wirklich sehr helfen“, sagt Heinz, „und wenn man den Kanal bekannt macht.“

Ein Familienunternehmen in Schwierigkeiten

Seit 22 Jahren gibt es das Hotel Restaurant Normandie in der Oberhavel. Nun musste das Familienunternehmen für Gäste mehrmals schließen – und inzwischen auch Mitarbeiter entlassen. Nur noch ein weiterer Koch in Kurzarbeit und die Familie Lerosier sind noch da. Doch die Familie wurde kreativ.

Auch die Hotelzimmer können nun nicht mehr vermietet werden. Quelle: David Lerosier

„Wir sind von den Maßnahmen stark betroffen“, sagt Koch David Lerosier, „also mussten wir um die Ecke denken“, ergänzt er. Kurzerhand wurde ein Lieferservice ins Leben gerufen. Da sich vieles aus ihrer französischen Küche nicht zum Liefern eignet, „bieten wir beispielsweise nun mehr Pasta-Gerichte an, die nach dem Transport auch weiterhin schmecken“, sagt Lerosier. Ihre Stammkundschaft sei ihnen treu geblieben, auch haben sie in der Region Flyer verteilt, um auf ihr neues Liefer-Angebot aufmerksam zu machen.

Auf dem Online-Portal „ MAZ zusammen stark“ haben sie geschrieben: „Wir wollen unser Lebenswerk nicht aufgeben.“ Unterstützen kann man sie, „indem man fleißig bestellt und leckeres Essen ist“, sagt Lerosier.

Viele weitere Unternehmen und Selbstständige haben sich bei dem Portal schon registriert. Sie alle brauchen in dieser Zeit Hilfe und Unterstützung. Wenn Sie ihren lokalen Geschäften helfen möchten, schauen Sie gerne auf das Portal. Und vielleicht finden Sie selbst auch noch neue, kreative Geschäfte und Ideen, für die es sich lohnt, zu helfen. Hier geht es zum Portal: MAZ zusammen stark.

Von Steve Reutter