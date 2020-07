Potsdam

Die Worte, die Jonathan Wiegers am Montag wählte, waren krass. Der Sprecher der Brandenburgischen Studierendenvertretungen sprach von der „größten bildungsfinanzpolitischen Katastrophe der vergangenen Jahrzehnte“ und von „Sozialstaatsversagen“ in der Corona-Krise.

Das ist, wie es Sprecher von Interessenvertretungen halt so tun, ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen – gerade wenn es noch gar keine validen Zahlen darüber gibt, wie viele Studierende in Brandenburg denn nun tatsächlich mit existenziellen Finanzsorgen leben.

Was das Bundesbildungsministerium Hilfe in der Not nennt, ist eine Frechheit

In der Sache aber hat Wiegers recht. Was das Bundesbildungsministerium in Berlin als Hilfe in der Not bezeichnet, ist eine Frechheit. Wer einen Antrag stellt, muss die eigenen Kontoauszüge ungeschwärzt mitliefern und nachweisen, dass er kein Geld mehr zum Leben hat. Wer eines der unzähligen geforderten Dokumente vergaß mitzuschicken, hat leider Pech gehabt. Nachgefragt wird nicht. Dann wird abgelehnt, in vielen Fällen ohne Begründung.

Die Grenze von 500 Euro bis zu der aufgestockt wird, ist dabei willkürlich gezogen und komplett unsinnig. Wie sollen denn Miete, Krankenversicherung und Lebensmittel in einer teuren Stadt wie Potsdam von so wenig Geld bezahlt werden? Nicht ohne Grund liegt der aktuelle Bafög-Höchstsatz bei mehr als 800 Euro.

Auch Brandenburgs Wissenschaftsministerin hält die Anträge für eine Zumutung

Auch Brandenburgs Wissenschaftsministerin Manja Schüle ( SPD) hält die Anträge der aktuellen Hilfsprogramme für eine Zumutung. Der von ihr aufgestockte Härtefallfonds ist da nur ein kleiner Schritt – aber ein wichtiges Zeichen. Er zeigt, dass Studierende in Brandenburg ernst genommen werden.

Vom Bundesministerium aber kann man das nicht annehmen. Denn wer politisch so ignorant handelt, legt nahe, dass eben doch darauf gesetzt wird, dass im Zweifel Eltern oder Verwandte finanziell einspringen können – und verkennt die Situation völlig. Noch immer überlegen sich Jugendliche aus nicht akademisch geprägten Haushalten dreimal, ob sie wirklich ein Studium aufnehmen sollen, anstatt früher zu beginnen, Geld zu verdienen.

In der Krise sind sie nicht darin bestärkt worden, dass ihnen im Zweifel geholfen wird. Das ist ein bildungspolitisches Armutszeugnis.

Von Ansgar Nehls