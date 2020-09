Corona-Hilfen in Brandenburg: Zahl der Betrugsfälle stark gestiegen

Potsdam

In Brandenburg ist die Zahl mutmaßlicher Betrugsfälle bei der Auszahlung der staatlichen Corona-Hilfen gestiegen. Bislang wurden 56 Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Subventionsbetrug oder betrügerischer Beantragung von Soforthilfe eingeleitet. Davon sind noch 47 Verfahren in der Bearbeitung des Landeskriminalamts ( LKA), wie das Innenministerium auf Anfrage der MAZ mitteilte. Bis Ende Juni waren es Ermittlungsverfahren in sieben Fällen. Zuständig ist das Dezernat für Wirtschafts- und schwere Umweltkriminalität.

Neun Ermittlungsverfahren gegen mutmaßliche Betrüger sind offenbar abgeschlossen. Offen ist jetzt, ob und wann die Staatsanwaltschaft Anklage erhebt.

Bei den bisherigen Ermittlungen geht es um eine mögliche Schadenssumme von 437.000 Euro. Der tatsächlich eingetretene Schaden könne aber erst nach Abschluss der Ermittlungen genau beziffert werden.

Es liegen 151 Verdachtsmeldungen vor

Insgesamt liegen den ermittelnden Behörden 151 sogenannte Verdachtsmeldungen vor, wonach ausgezahlte Hilfen nicht rechtmäßig waren. Darunter sind auch Meldungen aus anderen Bundesländern, wie Berlin, Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg Vorpommern, Hessen, Bayern und Schleswig-Holstein. Das Gros kommt mit 127 aber aus Brandenburg.

Die Soforthilfe war Ende März über die Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) ausgezahlt worden. Kleine und mittelständische Unternehmen, Freiberufler und Soloselbstständige konnten die Hilfen beantragen. Mitte Juni war das Soforthilfeprogramm abgeschlossen worden. Über 560 Millionen Euro sind an etwa 63.000 Selbstständige und Unternehmen ausgezahlt worden, teilte die ILB mit. Der Großteil der Mittel sind vom Bund zur Verfügung gestellt worden.

Investitionsbank hatte 200 Betrugsfälle gemeldet

Die Investitionsbank hatte von sich aus in rund 200 Fällen den Verdacht auf Betrug festgestellt und dies dem LKA zur weiteren Prüfung gemeldet. Die Unregelmäßigkeiten waren bei der Prüfung der Unterlagen festgestellt worden.

Im Vergleich zur Gesamtzahl der Anträge ist die Zahl der vermeintlichen Betrugsfälle eher gering. Insgesamt wurden rund 76.000 Anträge gestellt, rund 13.000 wurden von der Förderbank abgelehnt. Gründe waren unter anderem, dass Unterlagen nicht vollständig oder falsch waren, Liquiditätsengpässe wegen Corona nicht nachgewiesen werden konnten oder der Sitz der Firma außerhalb Brandenburgs lag.

Bei der Soforthilfe handelte es sich um einen einmaligen Zuschuss für durch Corona in Not geratene Firmen in Höhe von 9000 bis 60 000 Euro – je nach Größe des Unternehmens. Das Geld muss nicht zurückgezahlt werden. Die meisten der Anträge (60 000) kamen von kleinen Unternehmen mit bis zu fünf Beschäftigten, Freiberuflern oder Solo-Selbstständigen. Am stärksten vertreten war die Dienstleistungsbranche. Stark vertreten waren auch Handel, Gastgewerbe, Bau sowie die Bereiche Gesundheit und Sozialwesen.

Im Gegensatz zu Berlin hat Brandenburg deutlich weniger Betrugsfälle. Das wird damit begründet, dass die Prüfungen in Brandenburg deutlich strenger abliefen, aber auch länger gedauert hätten. In Berlin laufen aktuell 2200 Ermittlungsverfahren wegen Betrugsverdachts bei Corona-Soforthilfen. In keinem anderen Bundesland wurden nahezu ungeprüft Fördergelder verteilt wie in Berlin. Geprüft werden dort auch gravierende Versäumnisse bei der Investitionsbank Berlin ( IBB), die für die Bearbeitung der Anträge zuständig war. Gegen einzelne Manager laufen Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Bewilligungen.

Von Igor Göldner