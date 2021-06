Potsdam

Bei den Corona-Impfungen in Deutschland fällt die Priorisierung mit einer festen Reihenfolge zum kommenden Montag weg. Das Bundeskabinett billigte gestern Änderungen der Impfverordnung, die Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) nun verkünden kann. Auch Brandenburg will die Priorisierung bei den Corona-Impfungen in Arztpraxen voraussichtlich zum 7. Juni aufheben und damit der Empfehlung des Bundes folgen.

Die Länder könnten zwar weiter einzelne Gruppen beim Impfen priorisieren, dafür sehe das Innenministerium in Brandenburg aber keinen Bedarf, sagte Sprecher Martin Burmeister am Mittwoch. Damit kann sich jede Bürgerin und jeder Bürger ab 7. Juni um einen Termin zum Impfen bemühen.

Problem Impfstoffmangel

Problematisch bleibt der Impfstoffmangel. Brandenburg könnte nach Einschätzung des Innenministeriums beim Impfen deutlich besser dastehen, wenn die Lieferungen an die Länder gerechter ausfallen würden. Nach Berechnungen des Impflogistik-Stabs im Innenministerium erhält Brandenburg rechnerisch 63,8 Impfdosen pro 100 Einwohner und liegt damit auf dem letzten Platz aller 16 Bundesländer. Im Vergleich erhält Mecklenburg-Vorpommern 69,0 Dosen pro 100 Einwohner – das sind bis dato 130 600 Dosen mehr als Brandenburg – und liegt hinter dem Saarland (75,0) auf Platz zwei. Berlin liegt bei 66,7 (Platz 5) und Sachsen bei 65,9 (Platz 9).

Die jüngst beim nationalen Impfgipfel bis Ende Juni versprochenen zusätzlichen 29 000 Impfdosen für Brandenburg seien ein Ausgleich, mehr aber auch nicht, meinte Innenminister Michael Stübgen (CDU). Mit diesen Unterschieden in der Belieferung könne Brandenburg auch nicht „in der oberen Liga“ mitspielen, so Stübgen.

Impfangebot zur Auffrischung ab Herbst

Der Innenminister geht davon aus, dass es im Herbst für alle Brandenburger ein Impfangebot zur Auffrischung geben werde. Die Abwicklung solle über niedergelassene Ärzte wie bei der bisherigen Grippeimpfung laufen. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir dafür Impfzentren einrichten werden“, sagte Stübgen. Einmal im Jahr solle es eine solche Auffrischung geben.

Die Aufhebung der Priorisierung wird von den Kassenärzten kritisch gesehen. Weil der Impfstoff Mangelware sei, werde es viele enttäuschte Impfwillige geben, so die Befürchtung. Ab nächster Woche sollen auch die Betriebsärzte in Brandenburg in das Impfen einbezogen werden. Rund 100 Dosen sollen pro Betriebsarzt wöchentlich zur Verfügung gestellt werden – das sind bundesweit rund 700 000, kündigte Gesundheitsstaatssekretär Michael Ranft an.

Brandenburg Vorletzter bei den Erstimpfungen

Trotz aller Probleme lobt Stübgen den Impffortschritt „durchaus beeindruckend“. So sei die Zahl der Impfungen von rund 250 000 im März und 400 000 im April auf 600 000 im Mai gestiegen, sagte er. Das Ziel seien nach wie vor 150 000 Impfungen pro Woche, damit bis Ende des Sommers alle Bürger ein Impfangebot erhalten könnten.

Laut aktuellem Impfquoten-Monitoring des Robert-Koch-Instituts ist Brandenburg bei den Erstimpfungen Vorletzter: 38,8 Prozent der Bevölkerung wurden demnach einmal geimpft. Nur in Sachsen ist die Quote geringer. Bei den Zweitimpfungen rangiert Brandenburg demnach im Mittelfeld – Platz 7 (von 16).

Der Bund plant für künftige Pandemiefälle eine Kapazität von 600 bis 700 Millionen Impfdosen – für Deutschland und andere Länder.

Von Igor Göldner