Erst Corona-Impfung, dann Kulturgenuss: In der Schiffbauergasse in Potsdam startet das brandenburgische Kulturministerium am Samstag, 27. November, die landesweite Aktion „ImpfKulTour“. In der Waschhaus-Arena des größten Kulturstandortes der Landeshauptstadt wird von 16 bis 21 Uhr ein Impf-Team vor Ort sein.

Online-Anmeldungen fürs Impfen in Potsdamer Schiffbauergasse nötig

Wie das Waschhaus und das Museum Fluxux+ auf ihren Internetseiten ankündigen, wird es ein Angebot mit Terminvergabe sein: „Damit unnötige Wartezeiten verhindert werden können, wird es eine Online-Terminvergabe geben.“ Die Anmeldung erfolgt über eine Website des Klinikums „Ernst von Bergmann“ – sie wird in Kürze freigeschaltet (Stand: Mittwoch, 9.30 Uhr).

Das Angebot des Impfbusses richtet sich an alle – egal ob Erst-, Zweit- oder Drittimpfung. Ein Impfausweis sollte, soweit er vorhanden ist, mitgebracht werden.

Die Aktion „ImpfKulTour“ wird in den kommenden Wochen an mehreren Standorten im Land Station machen. Ministeriumssprecher Stephan Breiding hatte der MAZ bereits vor einer Woche bestätigt: „Wir sind eine Kooperation mit dem Potsdamer Bergmann-Klinikum eingegangen und werden vor allem an Wochenenden an Kultureinrichtungen im ganzen Land Impfangebote machen.“

Folgende weitere Impf-Termine gibt es in Potsdam – diese sind ohne Terminvergabe:

24. November 2021: Universität Potsdam, Neues Palais, Haus 4, Am Neuen Palais 10, 14469 Potsdam, – Impfzeit: 9 bis 15 Uhr

25. November 2021: Berufsinformationszentrum, Agentur für Arbeit Potsdam, Horstweg 102-108, – Impfzeit: 8 bis 14 Uhr

26. November: Universität Potsdam, Neues Palais, Haus 4, Am Neuen Palais 10, 14469 Potsdam, – Impfzeit: 12 bis 18 Uhr

3. Dezember 2021: Stern-Center, 1. OG zwischen Parkdeck A und B (Eingang MediaMarkt), – Impfzeit: 12 bis 18 Uhr

4. Dezember 2021: Stern-Center, 1. OG zwischen Parkdeck A und B (Eingang MediaMarkt), – Impfzeit: 11 bis 17 Uhr

10. Dezember 2021: Markt Center, EG (gegenüber von cigo), Breite Straße 27 – Impfzeit: 12 bis 18 Uhr

11. Dezember 2021: Markt Center, EG (ggü. von cigo), Breite Straße 27 – Impfzeit: 11 bis 17 Uhr

Bei allen Terminen wird der Impfstoff von BioNTech für Erst-, Zweit und Drittimpfungen sowie der Impfstoff von Johnson & Johnson verimpft.

