Potsdam

Die meisten Corona-Impfstoffe müssen zweimal verimpft werden, um den maximalen Impfschutz zu generieren – die Ausnahme bildet das Vakzin von Johnson & Johnson, das nur einmal verabreicht werden muss. Zwischen der Erst- und Zweitimpfung liegen im Falle der mRNA-Impfstoffe von Moderna und Biontech etwa sechs Wochen, beim Vektor-Impfstoff Astrazeneca idealerweise sogar drei Monate. In dieser Zeit kann vieles geschehen – wie etwa ein Umzug. Müssen Personen, die in Brandenburg ihre Erstimpfung erhalten haben, zwingend im gleichen Impfzentrum oder in der gleichen Praxis zweitgeimpft werden?

Zweitimpfungen am neuen Wohnort sind in Praxen möglich

Andreas Carl, Sprecher des Innenministeriums in Brandenburg erklärt auf MAZ-Nachfrage: „Es steht den betreffenden Bürgern selbstverständlich frei, einen impfenden Arzt an ihrem neuen Wohnort zu finden, der sich bereit erklärt, die Zweitimpfung durchzuführen.“ Der Zweitimpfungstermin in einem Impfzentrum in Brandenburg sei aber in Sinne eines vollständigen Impfschutzes sichergestellt und sollte auch abgesagt werden, wenn er nicht mehr wahrgenommen werden muss.

Das bedeutet: Wer sicher gehen will, zum richtigen Zeitpunkt die Zweitimpfung zu erhalten, sollte den bereits vereinbarten Termin im Impfzentrum wahrnehmen. Wer jedoch einen zeitlich günstigen Termin in einer Arztpraxis im neuen Wohnort findet, kann sich auch dort zweitimpfen lassen – sollte aber im Impfzentrum Bescheid geben.

Von MAZonline