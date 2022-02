Potsdam

Als Innenminister Brandenburgs galt SPD-Mann Karl-Heinz Schröter als Hardliner. Jetzt nahm er an einer Demonstration gegen Corona-Maßnahmen in Hohen Neuendorf (Oberhavel) teil. Im MAZ-Interview erklärt der 67-Jährige seine Beweggründe.

Herr Schröter, was hat Sie veranlasst, in Hohen Neuendorf auf die Straße zu gehen?

Karl-Heinz Schröter: Einige der Corona-Maßnahmen, die ich nicht nachvollziehen kann. Zum einen halte ich die 2G-Regelungen nicht für verfassungskonform. Wenn zwei Menschen – ein Geimpfter und ein Ungeimpfter - sich testen lassen und beide erhalten ein negatives Ergebnis, dann geht von beiden keine Gefahr aus. Warum darf der nicht Geimpfte mit diesem Ergebnis zwar arbeiten, wird aber vom öffentlichen Leben, von allen Arten der Freizeitgestaltung ausgeschossen, während der Geimpfte nicht unter solchen Einschränkungen zu leiden hat. Ich halte das im Sinne der Gleichbehandlung für nicht verfassungskonform. Glücklicherweise scheint sich jetzt auch in Brandenburg etwas zu bewegen in dieser Frage. Außerdem frage ich mich, wie es möglich sein kann, dass eine nachgeordnete Behörde des Bundesgesundheitsministeriums – nämlich das Robert-Koch-Institut – quasi im Handstreich und über Nacht massiv in Grundrechte von Bürgerinnen und Bürgern eingreifen kann.

Was für einen „Handstreich“ meinen Sie?

Das RKI hat einfach durch eine Veröffentlichung auf seiner Internetseite den Genesenen-Status verkürzt. Da geht Deutschland übrigens einen einsamen Weg in Europa. Die Verkürzung muss zurückgenommen werden. Das hätte Minister Karl Lauterbach (SPD) schon veranlassen müssen – dem untersteht die Behörde. Das Vorgehen wirft so viele Fragen auf: Hat derjenige, der eine Reise in ein Hotel gebucht hatte, Schadenersatzanspruch, wenn er die Reise wegen des Verlusts des Genesenen-Status‘ nicht antreten konnte? Das geht so nicht. Ich hoffe, dass alle Bundesländer dem bayerischen Vorgehen folgen.

„Die Corona-Politik ist oft nicht nachvollziehbar“

Ist Ihnen die Corona-Politik zu vorsichtig?

Sie ist oft nicht nachvollziehbar, sie verändert sich ständig. Ich kann den ganzen Tag mit meiner Frau und anderen Menschen zusammen sein, bei Ausgangssperre ab 22 Uhr aber nicht mehr mit denen spazieren gehen. Den ganzen Tag kann ich arbeiten und in öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sein, aber nach 22 Uhr darf ich nicht mehr auf den einsamen Straßen von Oranienburg oder Hohen Neuendorf laufen – das alles versteht kein Mensch mehr.

Haben Sie auf der Demonstration irgendetwas skandiert, oder ein Plakat hochgehalten?

Nein, aber ich sage Ihnen, was mich umtreibt: Vor einem Jahr war man Verschwörungstheoretiker, wenn man gesagt hat, es werde eine Impfpflicht geben. Alle politisch Verantwortlichen haben dies damals weit von sich gewiesen. Ich habe etwas gegen Verschwörungstheorien, vor allem dann, wenn sie peu à peu wahr zu werden scheinen. Ich stimme mit dem Kanzler überhaupt nicht überein, wenn er sagt, es gebe keine roten Linien. Die gibt es selbstverständlich und sie sind gezeichnet im Grundgesetz. In einem Verfassungsstaat gibt es immer rote Linien!

„Ich hätte mir 1989 nicht träumen lassen, in welches Fahrwasser unser Land gerät“

Wäre die Impfpflicht für Sie also eine rote Linie?

Ja, das ist eine rote Linie. Ich habe in meinem Leben seit meinem 18. Lebensjahr alles, was mich betraf, selbst entschieden – natürlich in enger Absprache mit meinen Eltern, meiner Frau, meinen Kindern. Aber ich bin in einem übergriffigen Staat groß geworden. Den wollte ich verlassen, meine Frau wollte es nicht. Dann habe ich all meinen Mut zusammengefasst und bin auf die Straße gegangen, um das Land zu verändern, um den übergriffigen Staat abzuschaffen. Vor 32 Jahren hätte ich mir nicht träumen lassen, in welches Fahrwasser unser Land gerät.

Es ist doch etwas ganz anderes, ob ein Staat eingreift, um die Bürer von der Ausreise abzuhalten oder sie ideologisch auf Linie zu bringen oder ob er zum Schutz der Gesundheit der Bürger eingreift - gegen eine Krankheit. Dahinter steckt ja kein böser Wille.

Das hätte ich vor anderthalb Jahren alles ähnlich gesehen, wenn es einen Impfstoff geben würde, der eine sterile Immunität garantiert. Heute wissen wir aber mehr. Es gibt keinen Impfstoff, der die Menschen vor einer Infektion schützt. Somit kann jeder Mensch das Virus weitertragen, auch die geimpften Menschen. Wir haben jetzt die Impfung und trotzdem sind die Inzidenzen so hoch wie noch nie.

„Jeder muss sich individuell für das Impfen entscheiden – oder eben dagegen“

Könnten Sie sich dem Kompromissvorschlag anschließen, die Impfung erst ab dem Alter von 50 Jahren zur Pflicht zu machen, damit die vulnerable Gruppe geschützt ist?

Eine Impfung ist ein Eingriff, über den nur der Einzelne selbst entscheiden darf, weil nur er die Folgen trägt – im Guten wie im Schlechten. Es passiert ja etwas im Körper, es soll ja auch, sonst würde man nicht impfen. Ich kenne viele Menschen, die null Probleme nach der Impfung hatten, andere hatten tagelang schwere Kopfschmerzen und konnten ihren Arm nicht bewegen. Jeder muss ganz individuell mit seinem Hausarzt diese Entscheidung treffen können. Das kann kein Parlament entscheiden.

Sind Sie geimpft?

Ich habe allen möglichen Impfungen von Hepatitis bis Pocken, weil ich wegen meiner beruflichen Situation gewisse Risiken gesehen habe – ich war als Minister oft in Erstaufnahmeeinrichtungen. Gegen Grippe und Corona bin ich nicht geimpft. Von Corona bin ich genesen und hatte gottlob einen leichten Verlauf. Jeder Mensch muss sich gemeinsam mit seinem Arzt überlegen, ob er ein Risikopatient ist – etwa wegen Übergewichts, Diabetes oder Bluthochdruck. Die Frage: „Biste schon geboostert oder geimpft?“ gehört eigentlich nicht in diese Welt.

„Demo in Hohen Neuendorf war gut organisiert und mit der Polizei abgestimmt“

Zurück zur Kundgebung: Sie haben gesagt, Sie hätten sich die Leute auf der Demo mal anschauen wollen – welchen Eindruck hatten Sie?

Die Demo, die ich erlebt habe, war gut organisiert, angemeldet und gut mit der Polizei abgestimmt. Es gab ein Hygienekonzept, Abstände wurden eingehalten, Masken getragen. Es gab ein offenes Mikrofon, an dem sich die Menschen – egal welcher Auffassung – äußern. Es gab auch Gegendemonstranten. Ich habe nirgendwo etwas gesehen, das unser Grundgesetz oder die Gesetze des Landes verletzt hätte. Man wurde x-mal aufgefordert, die Maske zu tragen. Wer keine trug, war offensichtlich davon befreit. Ich habe gesehen, wie Bürger der Polizei Dokumente gezeigt haben.

Haben Sie sich vorher über die Anmelder von der Gruppe „Oberhavel steht auf!“ informiert?

Eine gute Bekannte hat uns aufgeklärt. Was ich gehört habe, hat mich nicht abgeschreckt.

Der Verein „Oberhavel steht auf!“ bewirbt auf seiner Homepage auch eine Veranstaltung, auf der von „Impf-Apartheid“ die Rede ist. Stört Sie eine solch krasse Umnutzung eines historisch für die rassistisch motivierte Trennung von Bevölkerungsgruppen in Südafrika stehenden Begriffs nicht?

Das Wort Apartheid würde ich nicht verwenden, weil es historisch belegt ist. Man sollte die Menschen nicht nach Impfstatus unterscheiden, sondern danach, ob eine Gefahr von ihnen ausgeht. Das kann man per Test feststellen. Ich habe mich nicht mit allen Einzelheiten zu den Anmeldern vorab befasst. Aber generell wäre mir viel lieber, der Anmelder wäre der SPD-Ortsverein. Insbesondere, weil die SPD die älteste rechtstaatliche Partei in Deutschland ist. Daran sollten sich meine Genossinnen und Genossen ständig erinnern.

Auf der Homepage von „Oberhavel steht auf!“ ist auch davon die Rede, die Menschen sollten sich nicht zu „Impf-Junkies“ machen lassen, die „alle drei bis sechs Monate ihren Schuss“ erhielten. Das ist zutiefst diffamierend.

Das sehe ich auch so. Mir gefällt Sarah Wagenknechts Wort vom „Impf-Abo“ besser.

„Die Menschen haben gute Gründe, um auf die Straße zu gehen“

Haben Sie trotzdem vor, öfter mitzulaufen?

Ich schließe das nicht aus.

Haben Sie schon Ihren Shitstorm abbekommen?

Das wird gleich losgehen. Es ist ja in Deutschland so üblich, dass man nicht das Haus verlässt, aber sich dann an den Computer setzt. Allerdings bekomme ich gerade auch sehr viel Zuspruch – gerade aus der Politik und von Weggefährten.

Demonstrationen werden immer wieder von Rechten gekapert – macht Ihnen das Sorgen?

Ich habe in Hohen Neuendorf ganz überwiegend die bürgerliche Mitte gesehen. Die Menschen haben ein Recht und gute Gründe, um auf die Straße zu gehen. Ob die Corona-Regelungen sinnvoll sind oder nicht, ist keine Frage von rechts oder links. Die Menschen, die dort mitliefen, wollen sich meiner Beobachtung nach nicht vereinnahmen lassen. Würden solche Veranstaltungen wirklich von Rechtsextremen gekapert, wäre meine Teilnahme sofort beendet. Das ist völlig klar. Aber es ist nicht in Ordnung, alle diese Leute in Hohen Neuendorf in eine Ecke zu stellen, in die sie nicht gehören. Da sind nicht wenige Leute dabei, die um ihre wirtschaftliche Existenz bangen.

Von Ulrich Wangemann