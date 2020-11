Potsdam

Wenn Anfang nächsten Jahres die ersten Impfdosen gegen das Corona-Virus in Deutschland zur Verfügung stehen, muss ein gigantischer logistischer Apparat in Bewegung gesetzt werden. Brandenburg bereitet sich gerade darauf vor. Noch in dieser Woche soll das Konzept zur Lagerung und Verteilung der Impfstoffe voraussichtlich beschlossen werden.

Wo wird der Impfstoff gelagert?

Bundesweit soll es 60 größere Impfzentren geben. Auf Brandenburg würden rechnerisch rund zwei entfallen, aber das Gesundheitsministerium plant vorerst nur mit einem Zentrallager. Zuständig sein soll der Zentraldienst der Polizei, der schon die Bevorratung mit Hygienemasken und Desinfektionsmittel im Frühjahr koordiniert hat. Es ist davon auszugehen, dass das Lager an einem geheimen Ort entsteht und bewacht wird. Die Vakzine sollen dann an die zuständigen Impstellen im Land verteilt werden, kündigte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) an.

Wie viele lokale Impfzentren wird es geben?

Die Zahl dieser lokalen Zentren sei noch unklar, sagte Nonnemacher gegenüber dem RBB. Näheres werde voraussichtlich bis Ende dieser Woche entschieden. „Der Anspruch ist schon, das in allen Landesteilen anzubieten“, sagte sie – also in allen 18 Landkreisen und kreisfreien Städten. Das Land befindet sich derzeit in Gesprächen mit der Kassenärztlichen Vereinigung. In Berlin sollen sechs Impfzentren entstehen, teilte der Senat am Dienstag mit. Man geht dort davon aus, dass bis zu 20.000 Menschen am Tag geimpft werden können.

Wie lagert man Impfstoff ?

Die vielversprechendsten Impfstoffe auf mRNA-Basis lassen sich schnell herstellen, müssen aber extrem gekühlt werden. Das stellt an ein Impflager und den Transport besondere Ansprüche. So müssen die Impfdosen auf bis zu Minus 80 Grad tiefgekühlt werden. Das mache die Logistik sehr kompliziert, so Nonnemacher. „Wenn ein Impfstoff aufgetaut wird, muss er innerhalb weniger Tage an den Mann oder die Frau weiterverimpft werden, sonst verfällt er“, erklärte sie. Laut dem Mainzer Hersteller Biontech, dessen Mittel kurz vor der Zulassung steht, bleibt der Impfstoff BNT162b2 für etwa fünf Tage auch unter Kühlschrank-Temperaturen stabil.

Wer führt die Impfungen durch?

Das wird derzeit mit der Kassenärztlichen Vereinigung besprochen. Dort will man sich unter Verweis auf die laufenden Gespräche noch nicht näher zum dem voraussichtlichen Prozedere äußern. Klar ist aber: Das Ministerium setzt darauf, dass die KVBB das entsprechende Impfpersonal rekrutiert.

Wird es Hausbesuche geben?

Die Vergabe und Koordination der Impftermine wird laut Gesundheitsministerium eine ebenfalls äußerst anspruchsvolle Aufgabe. Denn es müssen nicht nur die Termine für die Impfung vor Ort vergeben werden. Auch die Versorgung der immobilen Gruppen muss koordiniert werden. Schließlich sollen Ältere und chronisch Kranke zu den ersten gehören, denen der Impfstoff angeboten wird. Dafür wird es laut Ministerin Nonnemacher mobile Teams geben, die von den lokalen Impfzentren zum Beispiel in Pflegeheime gehen. Dann wird aber nicht einfach darauf losgeimpft. Die Bewohner müssten intensiv aufgeklärt werden, erklärte Nonnemacher. Zum Teil stehen die Bewohner in Pflegeheimen auch unter Betreuung, die Betreuer müssen also ebenfalls mit einbezogen werden. Eine Impfpflicht, wird immer wieder betont, soll es nicht geben. Auch die Wissenschaftler der Leopoldina und die ständige Impfkommission sprach sich dagegen aus.

Wie viele Dosen entfallen auf Brandenburg ?

Der Bund will zunächst bis zu 100 Millionen Impfdosen für Deutschland sichern. Wenn man den sogenannten Königsteiner Schlüssel beziehungsweise die Bevölkerungszahl Brandenburgs zugrundelegt, würden auf Brandenburg etwa drei Millionen Ampullen entfallen. Für eine Immunisierung sind aber zwei Impfdosen nötig.

Wer bezahlt die Impfdosen ?

Das übernimmt der Bund. Die Länder sind für die Lagerung, die Beschaffung des nötigen Equipments und die Durchführung der Impfungen zuständig.

Von Torsten Gellner