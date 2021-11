Potsdam

Zum ersten Mal ist in der EU ein Corona-Impfstoff für Kinder unter zwölf Jahren zugelassen worden. Die europäische Arzneimittelbehörde EMA gab grünes Licht für das Vakzin von Biontech/Pfizer. Es darf nun auch für Kindern ab fünf Jahren verabreicht werden. Die wichtigsten Fragen und Antworten:

Wie geht es nach der Entscheidung der EMA weiter?

Offiziell muss die EU-Kommission noch zustimmen, das gilt aber als Formsache. In Deutschland stehen nach Angaben des geschäftsführenden Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ab dem 20. Dezember 2,4 Millionen Dosen des Vakzins für kleinere Kinder zur Verfügung stehen. Weitere Lieferungen folgten im neuen Jahr.

Ist die Zulassung gleichbedeutend mit einer Empfehlung?

Nein, das müssen die nationalen Regierungen beziehungsweise Gesundheitsbehörden entscheiden. In Deutschland wird zunächst ein Gutachten der Ständigen Impfkommission erwartet. Die Stiko will ihre Empfehlung zur Corona-Impfung für Kinder von fünf bis elf Jahren noch in diesem Jahr abgeben. Die meisten Kinderärzte orientieren sich an der Stiko-Empfehlung.

Wird Kindern eine verminderte Dosis gespritzt?

Ja, Kinder ab fünf Jahren erhalten nur ein Drittel der Erwachsenen-Dosis erhalten (zehn Mikrogramm statt 30), zwischen erster und zweite Impfung sollen drei Wochen Abstand liegen.

Die EMA betonte, das Vakzin sei Studien zufolge sicher und effektiv. Bisher seien keine schweren Nebenwirkungen festgestellt worden, allenfalls milde Reaktionen wie Fieber, Schmerzen an der Einstichstelle, Müdigkeit oder Kopfschmerzen.

Kinder erkranken zwar nur höchst selten an Covid-19. Doch, so sagen die EMA-Experten, auch sie könnten schwer krank werden. Die Vorzüge der Impfung seien daher höher zu bewerten als mögliche Risiken.

Derzeit ist das Infektionsgeschehen vor allem in den Schulen hoch. Brandenburg hat daher die Präsenzpflicht für Schüler ausgesetzt. Ab Montag, 29. November entscheiden die Eltern, ob sie ihre Kinder in den Untericht schicken oder nicht.

Gibt es die Kinderimpfung in anderen Ländern schon?

In Israel und in den USA dürfen bereits Kinder ab Fünf mit dem Wirkstoff von Biontech/Pfizer geimpft werden. Ein zweiter Impfstoff für jüngere Kinder in der Europäischen Union könnte bald folgen. Die EMA-Experten prüfen zur Zeit auch einen Antrag des US-Herstellers Moderna.

Wie läuft die Impfung von Kindern und Jugendlichen ab 12?

Von der Stiko empfohlen wird sie seit August 2021 für alle 12- bis 17-Jährigen, zunächst mit beiden mRNA-Wirkstoffen (Biontech/Pfizer und Moderna). Inzwischen wird Moderna nur noch Menschen über 30 empfohlen.

Derzeit sind deutschlandweit 45,5 Prozent der Kinder und Jugendlichen in dieser Altersspanne vollständig geimpft. In Brandenburg ist die entsprechende Impfquote deutlich schlechter: 33,1 Prozent (Stand: 25. November)

Von MAZonline/tk