Im Gesundheitsministerium kursieren gerade mehrere Rechenbeispiele, um zu verdeutlichen, wie groß die anstehende Aufgabe ist. Eine davon lautet: Um bis zum nächsten Sommer anderthalb Millionen Brandenburger gegen das Coronavirus zu impfen, müssten die Ärzte im Land täglich 20 000 Spritzen verabreichen.

Michael Ranft, Staatssekretär im Gesundheitsministerium, macht sich keine Illusionen: „Das ist nicht möglich“, sagte er am Mittwoch im Gesundheitsausschuss des Landtags. Er warnte davor, falsche Hoffnungen zu wecken, dass sich mit der Zulassung der ersten Vakzine die Krise rasch wegimpfen lasse. „Wir sollten keine Dinge versprechen, wo wir faktisch an Grenzen stoßen.“

300 bis 400 Ärzte nötig

Erstens werden die Impfdosen erst nach und nach verfügbar sein, zweitens müssen genügend Ärzte und Helfer gefunden werden, und drittens muss die Bevölkerung impfwillig sein. Und an allem hapert es momentan noch. Viele Fragen sind auch für die kassenärztliche Vereinigung Brandenburg (KVBB) noch offen, die die Impfstrategie umsetzen und zum Beispiel die geplanten Impfzentren organisieren soll.

Die KVBB wirbt in der Ärzteschaft um Unterstützung für diese „Mammutaufgabe“ und ist auch zuversichtlich, dass sich genügend Unterstützer finden werden. „Wir wollen jedes Impfzentrum mit sechs Teams besetzten, die jeweils aus einem Arzt und zwei Schwestern bestehen“, erklärte KVBB-Chef Peter Noack. „Das werden wir, wenn mehr Impfdosen zur Verfügung stehen, erweitern müssen.“ Dann müssten zu Spitzenzeiten täglich zwischen 300 und 400 Ärzte mit Impfen beschäftigt sein. Rund 1600 Hausärzte gibt es.

Regelversorgung wird heruntergefahren

„Das ist eine enorme Herausforderung und eigentlich nicht möglich“, sagte Noack der MAZ. „Deshalb muss so schnell wie möglich in den Arztpraxen geimpft werden.“ Doch bis dahin kann es noch Monate dauern.

Die KVBB wird in den kommenden Wochen Dienst- und Schichtpläne schreiben und versuchen, die freiwilligen Ärzte einzutakten. Ziel ist es, dass möglichst viele Praxen sich an dem Einsatz beteiligen, damit nicht einige wenige über längere Zeit unbesetzt sind. Auf tageweise Praxisschließungen wird es aber wohl hinauslaufen.

Impfkommission soll Empfehlung aussprechen

„Wenn die Impfteams im Einsatz sind, können sie ihre Praxis nicht regulär öffnen“, erklärte Noack. „Wir müssen die Regelversorgung also an einigen Stellen herunterfahren. Die Praxen in Brandenburg sind heute schon ausgelastet.“

Wer genau zunächst geimpft werden soll, hängt auch von der Verfügbarkeit des Impfstoffes ab. Die Ständige Impfkommission (Stiko) des Bundes wird für jedes Mittel individuelle Empfehlungen aussprechen. Es kann also sein, dass ältere Risikopatienten einen anderen Impfstoff erhalten als etwa jüngere Mitarbeiter im Gesundheitswesen.

Mit Kühlfahrzeugen ins Impfstofflager

Mehrere Impfstoffe befinden sich gerade in der Zulassung, mit unterschiedlichen Anforderungen an Transport und Lagerung. Dass der Biontech-Impfstoff etwa bei minus 80 Grad gelagert werden muss, ist ein Grund dafür, dass das Mittel zunächst in Zentren verabreicht werden soll.

Mit Kühlfahrzeugen soll das Mittel in ein Zentrallager gebracht und dort in Kühlcontainern gelagert werden, erklärte Ulrich Widders, Referatsleiter im Gesundheitsministerium. „Einen so kalten Impfstoff kann man natürlich nicht verimpfen.“ Aufgetaut könne er aber bei zwei bis acht Grad bis zu fünf Tagen gelagert werden. Perspektivisch wäre damit also auch die Verabreichung über Hausarztpraxen möglich.

Brandenburg sucht Impf-Influencer

Wie lange eine Impfung pro Patient dauern wird, wird sich nach den ersten Erfahrungen in den Pilotzentren zeigen. Sie sollen in Potsdam und Cottbus noch in diesem Jahr in Betrieb genommen werden. Zwischen fünf bis 15 Minuten reicht die Schätzung, doch das hänge entscheidend von der Patientenaufklärung im Vorfeld ab, sagte KVBB-Chef Noack.

Der Bund arbeitet an einer Aufklärungskampagne. Brandenburg will dabei auf den Einsatz von „Influencern“ setzen, Prominente, die für den Pieks gegen die Pandemie werben. Wer das sein wird, ist noch unklar. Es soll dabei aber möglichst regional zugehen. „Ein Markus Söder würde hier nicht funktionieren“, sagte Staatssekretär Ranft.

