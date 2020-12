Potsdam

Brandenburgs Gesundheitsministerium wehrt sich gegen den Vorwurf, seine Bevölkerung zu langsam zu impfen. „Es geht nicht um ein Ranking zwischen den Bundesländern, sondern um die Akzeptanz in der Bevölkerung und darum, sicher zu impfen“, sagte Sprecher Gabriel Hesse gestern auf MAZ-Anfrage.

Hintergrund: Laut dem Impfmonitor des Berliner Robert-Koch-Instituts ( RKI) hatte Brandenburg am Dienstagvormittag mit insgesamt 107 Impfdosen nicht nur in mit Abstand die wenigsten Impfungen überhaupt verabreicht, sondern stand auch hinsichtlich der Impfungen pro Kopf an letzter Stelle der Bundesländer.

MV führt bei Pro-Kopf-Impfungen

Die meisten Impfungen gab es laut RKI in Nordrhein-Westfalen mit 7136 Dosen, was bei dem bevölkerungsreichsten Bundesland aber nicht verwundert. Pro Kopf gerechnet steht bisher Mecklenburg-Vorpommern ab. Mit 4170 Impfungen bis zum Dienstag hatte es schon 0,26 Prozent seiner Bevölkerung geimpft, darunter nicht weniger als 2209 Pflegeheimbewohner.

Brandenburg werde „wie geplant“ seine Impfungen auch die kommenden Tage ausrollen, sagte Ministeriumssprecher Hesse. Am Dienstagvormittag begannen die Impfungen von Krankenhausmitatbeitern; in Potsdam wurden im Klinikum Ernst von Bergmann die ersten 100 Beschäftigten versorgt.

RKI : Tempo spielt schon eine Rolle

Laut der Sprecherin des RKI, Susanne Glasmacher, spiele die Geschwindigkeit, mit der die Impfung vollzogen werde, „natürlich“ eine Rolle. „Je schneller der entscheidende Teil der Bevölkerung geimpft ist, umso weniger verbreiten sich die Viren –und desto schneller haben wir unsere Freiheiten wieder“, so Glasmacher.

Probleme in MV: fünffache Dosis verimpft

Hesse verwies auf Schwierigkeiten in Berlin und in Mecklenburg-Vorpommern, die Brandenburg durch sorgfältiges Vorgehen unbedingt vermeiden wolle. Das bisher einzige von sechs vorgesehenen Berliner Corona-Impfzentren in der Arena-Treptow wird nach kurzer Öffnung von Donnerstag an bis einschließlich 3. Januar kurzzeitig schließen. Ein Grund sind zu wenige Buchungen für diese Tage. In Mecklenburg-Vorpommern war acht Mitarbeitern eines Pflegeheims in Stralsund aus Versehen jeweils die fünffache Dosis des Corona-Impfstoffes verabreicht worden. Sie blieben unter ärztlicher Beobachtung.

Aufwändige Logistik

Die Massenimpfung mit dem empfindlichen Impfstoff von Biontech/ Pfizer, der bei minus 70 Grad gelagert werden muss, sei eine enorme logistische Herausforderung, betonte Hesse. Außerdem sei der Impfstoff erst vor einer Woche zugelassen worden. Diese Startbedingungen und logistischen Schwierigkeiten haben allerdings alle anderen Bundesländer auch. Mecklenburg-Vorpommern hatte zum Beispiel keinerlei Startvorteile gegenüber Brandenburg: Beide Bundesländer hatten am Sonnabend 9750 Impfampullen geliefert bekommen. Brandenburg erwartet wie MV im Laufe der Woche noch weitere 30.000 Ampullen.

Die Organisation der Impfung ist allein Sache der Bundesländer und der Kommunen. Sie müssen sich dabei an die Impfverordnung der Bundesregierung halten, die zum Beispiel bestimmte Bevölkerungsgruppen priorisiert. Zuerst werden in ganz Deutschland die über 80-Jährigen, Heimbewohner, Menschen im Rettungsdienst, Pflegekräfte und Ärzte vor allem in den Covid-19-Stationen geimpft.Die Terminvergabe für über 80-Jährige beginnt in Brandenburg am Montag, 4. Januar. Das Callcenter wird unter der Hotline 116 117 erreichbar sein. Die Nummer ist derzeit überlastet. Termine werden darüber aber noch gar nicht vergeben. Ein Anruf vor dem 4. Januar macht laut KVBB keinen Sinn.

