Potsdam

Das Impfchaos geht weiter: Wegen der Lieferprobleme des Herstellers Biontech/ Pfizer erwartet Brandenburg in der kommenden Woche 25 Prozent weniger Impfdosen. Das teilte das Gesundheitsministerium am Dienstagabend mit. Diese Reduzierung könne bis Mitte Februar nicht durch größere Folgelieferungen kompensiert werden. Die Konsequenz: Die Zahl der geplanten Erstimpfungen muss verringert werden.

Außerdem hat der Engpass Folgen für bereits vergebene Termine – und zwar für die Impfzentren in Potsdam, Cottbus und Schönefeld. Wer in der kommenden Woche einen Termin für eine Erstimpfung in diesen Zentren hat, muss nun doch mit einer Verschiebung rechnen. Am Montag hatte es noch geheißen, dass man an den Terminen festhalten will.

Es werde zu „notwendigen Umbuchungen“ kommen, teilte das Ministerium nun mit. Die betroffenen Personen sollen über das Callcenter persönlich informiert werden. Die für diese drei Standorte vorgesehenen Zweit-Impftermine sollen aber wie vereinbart durchgeführt werden.

Zweitimpfungen sind abgesichert

Bestehen bleiben sollen die Termine, die für die in dieser Woche startenden Impfzentren vergeben wurden: Elsterwerda, Frankfurt (Oder) und Oranienburg. Das betrifft Impftermine für diese und für die nächste Woche.

Alle notwendigen Zweitimpfungen, die für einen vollständigen Impfschutz nötig sind, seien gesichert. Jeder, der eine erste Impfung erhalten habe, werde auch eine zweite bekommen. Auch in Pflegeheimen werde weiter geimpft.

Nonnemacher sauer: „Schwerer Schock“

Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) sprach von einem „schweren Schock“. Die wenigen vorliegenden Informationen zum weiteren Lieferzeitplan sei nicht zufriedenstellend. Auch die Tatsache, dass aus einer Biontech-Ampulle künftig sechs statt fünf Impfdosen gezogen werden können, hilft aus ihrer Sicht nicht viel weiter. Brandenburg habe nämlich von Anfang so verfahren und jede einzelne Impfdose genutzt. „Es wurden keine Reste dieses wertvollen Impfstoffes weggeworfen“, sagte sie.

Wie es nach Mitte Februar weitergehe, dazu könnten noch keine belastbaren Aussagen getroffen werden. Das Bundesgesundheitsministerium habe die Länder am Nachmittag über einen aktualisierten Lieferplan des Herstellers Moderna informiert, hieß es.

Brandenburg , Luckenwalde und Kyritz mit Moderna

„Wir wollen möglichst schnell möglichst viele Menschen sicher impfen“, so die Ministerin. „Wir können das System aber nicht beliebig schnell hoch- und runterfahren. Das sind komplexe Abläufe, für deren gewissenhafte Vorbereitung und Durchführung wir absolut verlässliche Lieferzusagen benötigen.“

Am weiteren Aufbau der Impfzentren in Brandenburg an der Havel, Eberswalde, Prenzlau, Luckenwalde und Kyritz will das Land festhalten. Dort soll der Impfstoff des Herstellers Moderna verabreicht werden. Doch auch hier läuft es nicht wie geplant – laut Bund kommt weniger Impfstoff als erwartet. „Das ist innerhalb weniger Tage der zweite Fall, dass sich die Länder auf gemachte Zusagen nicht voll verlassen können“, sagte Nonnemacher.

Von Torsten Gellner