Potsdam

In Deutschland gibt es mehrere Arten von Impfausweisen: Die meisten haben wohl einen gelben Impfpass von der WHO, in Westdeutschland gab es früher aber auch weiße Impfausweise. Und in der DDR haben bis zur Wende alle Bürger einen roten Impfausweis erhalten.

Wer sich gegen Corona impfen lässt, hat mit diesen drei Impfpässen keine Probleme, sie alle sind in Deutschland gültig. Doch wie sieht das im Ausland aus, denn sowohl der weiße westdeutsche als auch der rote DDR-Impfpass sind nur einsprachig – auf Deutsch?

Gelber Impfpass im Ausland praktischer

Auch im Ausland seien diese Impfnachweise nach wie vor gültig, erklärt der Epidemiologe Prof. Dr. Timo Ulrichs von der Akkon Hochschule Berlin in einem Interview mit dem Fernsehsender n-tv. Die darin vermerkten Impfungen ließen sich auch problemlos in einen digitalen Impfpass übertragen.

Das Brandenburger Innenministerium jedoch empfiehlt auf MAZ-Anfrage für Auslandsreisen den gelben Impfpass zu nutzen. „Der gelbe Impfausweis ist ein international empfohlenes Dokument, das Übersetzungen in mehreren Sprachen anbietet. Das sollte bei Reisen ins Ausland bedacht werden, bei denen ein Impfnachweis erforderlich ist – insbesondere, wenn ein digitaler Impfnachweise noch nicht vorliegt.“

Von MAZonline