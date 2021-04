Potsdam

Um für rund 60.000 Menschen die Zweitimpfungen abzusichern, gibt es in Brandenburg vorerst deutlich weniger neue Termine für Erstimpfungen. Doch die Impfungen laufen weiter, seit Ostern auch in den Arztpraxen. Die MAZ hat häufige Leserfragen beantwortet.

Welche Freiheiten haben Hausärzte?

Für die Hausärzte gelten die Vorgaben zur Priorisierung aus der Impfverordnung und deren Umsetzung durch das Land, erklärt Christian Wehry, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg. Die Hausärzte kennen ihre Patienten am besten und treffen z.B. auf Basis der ärztlichen Expertise die Einschätzung, ob ein Bürger aufgrund einer Vorerkrankung zur priorisierten Risikogruppe zählt und geimpft werden darf. Hausärzte verimpfen derzeit Astrazeneca und Biontech. Die Hausärzte sind auch dafür verantwortlich, dass ihre Patienten nach der Erstimpfung einen Zweitimpfungstermin erhalten.

Kann man als Unter-60-Jähriger beim Hausarzt eine Astrazeneca-Impfung bekommen?

Das ist in Ausnahmefällen möglich: Die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission sehen dies nach ärztlichem Ermessen und bei individueller Risikoanalyse und sorgfältiger Aufklärung als Möglichkeit vor. Voraussetzung sei aber eine aktuelle Impfberechtigung. Es könne also nicht jeder geimpft werden, der es will. Kontrolliert, ob sie die Ärzte daran halten, wird dies aber nicht.

Wie soll jemand, der gemäß Priorisierung an der Reihe ist, vorgehen?

Die Kassenärztliche Vereinigung empfiehlt den Besuch der Online-Seite www.impfpterminservice.de. Die Online-Buchung ist – im Gegensatz zum Vorgehen in Berlin – nur für die kommenden zwei, drei Wochen möglich. In Berlin werden Termine bis Ende Juni vergeben. So kann es in Brandenburg sein, dass keine Termine verfügbar sind, wenn man einen buchen will. KVBB-Sprecher Wehry begründet die Drei-Wochen-Begrenzung so: „Nur für diese Zeit ist gesichert Impfstoff für das Land Brandenburg vorhanden.“ Wer mit dem Internet nicht so vertraut sei, könne die Hotline 116117 anrufen.

Viele Menschen fragen sich, ob sie selbst aktiv werden sollen: Soll man seinen Hausarzt anrufen?

Hausärzte, die gegen Corona impfen, erstellen selbst Listen, wer aus ihrer fachlichen Sicht zuerst dran ist. Diese Patienten werden in der Regel angerufen. Man könne aber auch selbst anrufen, sagt der KVBB-Sprecher. Manche Ärzte hätten eigens Handys angeschafft und eine Impf-Nummer angegeben. „Ich weiß von vielen Hausärzten, dass ihre Telefone Sturm klingeln“, sagt Wehry. „Aber auch da gilt: Es gibt nicht genug Impfstoff, deshalb ist die Zahl der Termine auch bei den Hausarztpraxen stark begrenzt.“

Warum impfen Betriebsärzte nicht in Brandenburg?

Einige große Unternehmen wie VW und BASF impfen schon über den Betriebsrat. Das sind allerdings Modellprojekte. Prinzipiell ist der Einsatz von Betriebsärzten schon möglich, aber nur theoretisch. In der Praxis gestaltet es sich schwierig. Erstens gilt weiter die Priorisierung, weshalb viele Berufstätige, wenn sie nicht zu einer besonderen Gruppe gehören, noch kein Impfangebot bekommen. Zweitens ist auch hier die Verfügbarkeit von Impfstoff der limitierende Faktor. Betriebsärzte sind an Impfzentren angebunden, sie beziehen darüber ihren Impfstoff.

Sie können nicht freihändig und schon gar nicht nach Bedarf Impfstoff selbst ordern. Das ist aber laut Gesundheitsministerin Nonnemacher perspektivisch geplant. Wenn die Betriebsärzte über Apotheken beliefert werden können, könnten sie in größerem Stil in die Impfkampagne einsteigen, heißt es. Das wird sich aber bis in den Mai hinziehen.

Wie wird der Impfstoff zwischen Zentren und Praxen aufgeteilt?

Die Verteilung läuft über den Bund an die Länder, und zwar nicht nach Einwohnerschlüssel; auf Brandenburg entfallen also drei Prozent der Lieferungen. Verabredet ist, dass der Bund 2,25 Millionen Impfdosen pro Woche beschafft, mit denen die Impfzentren und die daran angebundenen mobilen Impfteams arbeiten können. Das sind für Brandenburg pro Woche etwa 67.500 Impfdosen.

Alles, was diesen Grundstock übersteigt, bleibt für die Arztpraxen übrig. Dieser Überhang soll stetig steigen. 20 Impfdosen pro Praxis pro Woche sind derzeit angesetzt. Das soll sich bei mehr Impfstofflieferungen auf 100 Dosen wöchentlich erhöhen. Wie viel aber derzeit konkret an die Praxen geht, ist unklar. Die Länder drängen darauf, dass der Bund jeweils mitteilt, wie viele Impfdosen über den Pharmagroßhandel direkt an die Praxen gehen.

Die Belieferung der Arztpraxen erfolgt über die Apotheken, die wiederum über den pharmazeutischen Großhandel versorgt werden.

Warum arbeiten Impfzentren nicht 24 Stunden oder am Sonntag?

Das liegt laut Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am fehlenden Nachschub. Wenn wie derzeit wegen Lieferengpässen der Grundstock pro Woche nur 36.000 oder 40.000 Impfdosen bekommt, mache es wenig Sinn, sonntags zu impfen.

Die Impfzentren könnten von Montag bis Freitag bis zu 62.000 Impfungen zu organisieren. Wenn aber nicht genügend Impfstoff da sei, weil ein Teil auch an die mobilen Impfteams gehe, sei es nicht zielführend, auch sonntags oder 24 Stunden zu öffnen.

Wer impft Menschen, die nicht mobil oder bettlägerig sind?

Dafür sind in erster Linie die Hausärzte zuständig. Sie sind seit Ostern regulär Teil der Impfkampagne und haben sich zum Teil schon auf den Weg gemacht, um bettlägerige Patienten zu impfen. Die mobilen Teams, die an die Impfzentren angegliedert sind, sind dafür in der Regel nicht zuständig, da es zu aufwändig wäre, die Einzeltermine an unterschiedlichen Orten zentral zu koordinieren.

Wer impft neue Bewohner in Pflegeheimen?

Die Impfungen in den Pflegeheimen durch die mobilen Teams des Deutschen Roten Kreuzes sind abgeschlossen, aber eine 100prozentige Impfquote wird man dort nie erreichen. Denn zum einen ist die Impfung freiwillig, zum anderen herrscht in den Einrichtungen eine hohe Fluktuation. Um impfwillige Bewohner, die neu einziehen, sollen sich die Hausärzte kümmern.

Wie viele über 80-Jährige sind geimpft?

Vor Ostern lag die Quote der angeschriebenen und tatsächlich Geimpften über 80-Jährigen bei 79 Prozent. Nach Ostern stiegen die Hausärzte ins Impfen mit ein, und dadurch wird die Statistik ungenauer. Verlässliche Zahlen zu einzelnen Alterskohorten gibt es laut Innenminister Michael Stübgen (CDU) daher nicht.

Um die Bürokratie für die niedergelassenen Ärzte gering zu halten, müssen die Praxen dem RKI tagesaktuell nur melden, ob die Geimpften über oder unter 60 Jahren waren. viele Menschen über 60 und wie viele unter 60 Jahren mit welchem Impfstoff geimpft wurden. Es werde aber an einer genaueren Datengrundlage gearbeitet, um zu wissen, wann die nächste Prioritäten- bzw. Altersgruppe ein Impfangebot erhält.

Von MAZ-Online