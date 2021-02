Potsdam

Das Land Brandenburg hat nach Auskunft des Gesundheitsministeriums sein Ziel verfehlt, bis Mitte Februar allen Bewohnern von Alten- und Pflegeheimen ein Impfangebot zu machen. In 277 der 341 vollstationären Pflegeheimen hätten bislang Erstimpfungen stattgefunden, wie Ministeriumssprecher Gabriel Hesse mitteilte. Das Ministerium führte das nicht auf mangelnde Organisation sondern auf Lieferprobleme des Herstellers Pfizer/Biontech zurück. Hinzu komme der hemmende Faktor, dass der Impfstoff von Astrazeneca von der Ständigen Impfkommission (StiKo) nur für Personen unter 65 Jahren empfohlen werde.

Bei ihren Beratungen am 5. Januar hatten Bund und Länder das Ziel ausgegeben, bis spätestens Mitte Februar allen Bewohnerinnen und Bewohnern von stationären Pflegeeinrichtungen ein Impfangebot zu machen. Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) hatte das vor zwei Wochen noch einmal bekräftigt – damals schon unter dem Eindruck der Lieferprobleme von Biontech, die inzwischen aber behoben sind.

Immerhin: Pflegeheime haben Termine

Eine gute Nachricht gebe es für Brandenburg dennoch: Alle stationären Pflegeheime im Land hätten inzwischen Impftermine erhalten, so Ministeriumssprecher Hesse. Für einige Einrichtungen finden Hesse zufolge Erstimpfungen nun in der kommenden Woche statt, weitere Pflegeheime kämen in der Woche darauf an die Reihe. Die Impfbereitschaft der Bewohner sei sehr hoch, berichtete der Sprecher. Das sei zwar erfreulich, führe aber auch dazu, dass die 33 mobilen Impfteams, die landesweit im Einsatz sind, mehr Zeit für die Durchführungen der Impfungen in den Einrichtungen einplanen müssten.

Brandenburg weicht von Impfreihenfolge ab

Wie am Abend bekannt wurde, können in Brandenburg nach einem Erlass des Gesundheitsministeriums Polizisten geimpft werden. Das berichtet der RBB. So soll verhindert werden, dass Impfdosen ungenutzt bleiben.

Polizisten gehören laut Impfverordnung zur Kategorie „hohe Priorität“, die erst als nächstes dran wäre. Erst vor wenigen Tagen hatte Gesundheitsministerin Nonnemacher daher mitgeteilt, dass für Berufsgruppen wie Polizisten, Feuerwehrleute, Erzieher und Lehrer derzeit noch kein Impfstoff zur Verfügung stehe.

Polizisten: Sorge um Impfreaktion

Wie der RBB berichtet, sollen bei der Polizei operative Einheiten nicht komplett an einem Tag geimpft werden, um bei starken Impfreaktionen zu verhindern, dass ganze Polizei-Einheiten gleichzeitig dienstunfähig werden.

Am Mittwoch starteten in den elf Impfzentren im Land Brandenburg die ersten Corona-Schutzimpfungen mit dem Impfstoff von Astrazeneca. Aber der Impfstoff hat offenbar in Teilen der Impfberechtigten kein gutes Image. Die Wirksamkeit des Mittels liegt mit etwa 70 Prozent um gut 20 Prozentpunkten unter der Wirksamkeit von Biontech und Moderna.

Kürzlich wurde zudem bekannt, dass das Astrazeneca-Präparat bei einer zunächst in Südafrika entdeckten Variante wohl weniger vor milden und schweren Verläufen von Covid-19 schützt. In Berlin, wo das Mittel bereits angeboten wurde, zögern daher viele Mitarbeiter aus dem Gesundheitswesen, sich damit versorgen zu lassen. Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, äußerte gegenüber der „Rheinischen Post“ dafür Verständnis.

Drosten: Keine Bedenken bei Astrzeneca

Der Virologe Christian Drosten hält Bedenken gegen den Impfstoff für unbegründet. Er sehe keine Veranlassung, das Mittel aus schwedisch-britischer Produktion in Deutschland nicht zu spritzen, sagte der Charité-Virologe in seinem NDR-Podcast. Zudem hält er für Deutschland insbesondere die Mutation aus Großbritannien (B.1.1.7) für relevant, wie er erläuterte. Dagegen sei das Vakzin von Astrazeneca nicht im Nachteil, so Drosten.

Brandenburgs Gesundheitsministerium konnte am Mittwoch noch keine Einschätzung dazu abgeben, ob das Mittel auch hier auf Ablehnung stößt. „Noch ist es zu früh, allein anhand erster vergebener Astrazeneca-Impftermine eine Aussage über mögliche Vorbehalte treffen zu können“, sagte Sprecher Gabriel Hesse. Ähnlich äußerte sich Christian Wehry von der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg.

