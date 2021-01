Potsdam

Die Corona-Schutzimpfung soll den Weg aus der Pandemie ebnen. Noch nie wurde ein Impfstoff in so kurzer Zeit entwickelt, um Menschen zu schützen. Seit dem 27. Dezember können in der Europäischen Union Personen mit dem Covid-19-Impfstoff von Biontech und Pfizer geimpft werden. Nach der vierten Woche gibt es in Brandenburg immer wieder Berichte über Lieferengpässe und einer schleppenden Verteilung des Impfstoffs. Noch immer sind nicht alle geplanten Impfzentren im Land in Betrieb. Das ist der aktuelle Stand.

Welche Impfzentren haben bereits geöffnet?

Die Corona-Schutzimpfungen werden auf drei Wegen angeboten: In Krankenhäusern wird das dortige Personal geimpft. Mobile Impfteams impfen in stationären Pflegeeinrichtungen Bewohner sowie Pflegepersonal. Und in Impfzentren werden über 80-Jährige sowie alle anderen impfberechtigten Personen geimpft.

Anzeige

Impfzentren sind bereits in Potsdam, Cottbus , Schönefeld, Elsterwerder, Frankfurt/Oder und Oranienburg in Betrieb. Weitere Impfzentren sollen bis Ende Januar bzw. Anfang Februar in Brandenburg an der Havel, Eberswalde, Prenzlau, Luckenwalde und Kyritz eröffnet werden.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gibt es für alle Impfzentren ausreichend Impfstoff ?

In den ersten Wochen nach der Zulassung des Impfstoffes stehen nur begrenzte Impfstoffmengen zur Verfügung. Daher können nicht alle Brandenburger, die das wünschen, sofort geimpft werden, schreibt das Gesundheitsministerium auf seiner Internetseite. Vorrang haben zunächst besonders gefährdete Menschen.

In der vierten und fünften Kalenderwoche 2021 kam es zu gravierenden Lieferengpässen des Impfstoffes in Brandenburg, woraufhin bereits vereinbarte Erst-Impftermine umgebucht werden mussten. Das betraf um die 9000 Impftermine vor allem für die Impfzentren in Potsdam, Cottbus und Schönefeld ( Dahme-Spreewald).

Lesen Sie auch:

Für welche Impfzentren können Termine vereinbart werden?

Termine für eine Covid-19 Impfung in einem Impfzentrum werden in Brandenburg ausschließlich unter der Rufnummer 116117 vergeben – und aktuell nur für die priorisierten Personengruppen.

Für die Impfzentren in Elsterwerda, Frankfurt/Oder, Oranienburg, Brandenburg, Eberswalde, Prenzlau, Luckenwalde und Kyritz können seit Sonntag, 24. Januar, wieder Termine unter der 116117 vereinbart werden. Dennoch stehen weiterhin nur begrenzte Impfstoffmengen zur Verfügung, wie das Gesundheitsamt informiert. Daher werden vorläufig Erst-Impftermine in diesen Impfzentren nur bis zum 12. Februar vergeben.

Für die Impfzentren in Potsdam, Cottbus und Schönefeld werden bis auf weiteres keine neuen Impftermine vergeben. Termine für die Zweit-Impfung finden wie vereinbart statt.

Pflegebedürftige Menschen über 80 können aufgrund der Eigenschaften der bisher zugelassenen Impfstoffe noch nicht zu Hause geimpft werden.

Lesen Sie auch:

Wer kann zurzeit geimpft werden?

Die Reihenfolge der Impfungen ist in der Coronavirus-Impfverordnung des Bundes festgelegt. Demnach können folgende Personen zuerst geimpft werden: Personen im Alter von 80 Jahren und älter, Bewohner von Senioren- und Altenpflegeheimen sowie Mitarbeiter, Personal in der ambulanten Altenpflege und in medizinischen Einrichtungen mit besonders hohem Ansteckungsrisiko, darunter Rettungsdienst, Notaufnahme, Betreuung von Covid-19-Patienten.

Von MAZonline