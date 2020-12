Potsdam

Die Menschen in Brandenburg zeigen sich mehrheitlich skeptisch darüber, dass sich das Leben nach Beginn der Corona-Impfungen rasch normalisieren wird. Fast alle Brandenburger (93 Prozent) glauben, dass es mindestens ein halbes Jahr oder noch länger (56 Prozent) dauern wird, bis Wirtschaft und Alltag wieder in weitgehend normalen Bahnen verlaufen. Das geht aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag der Märkischen Allgemeinen Zeitung hervor.

Viele wollen noch abwarten

Die Impfbereitschaft ist demnach ebenfalls noch verhalten. 42 Prozent der befragten Brandenburger gaben an, sich gegen das Corona-Virus impfen lassen zu wollen, sobald dies möglich ist. Das ist etwas weniger als der Bundesschnitt (46 Prozent). 40 Prozent der Brandenburger wollen erst einmal abwarten, bevor sie entscheiden, ob sie sich impfen lassen.

Immerhin 16 Prozent erteilten einer Schutzimpfung gegen das Virus eine strikte Absage. Damit gibt es in Brandenburg mehr Impfgegner als im Bundesschnitt (9 Prozent). Am höchsten ist der Anteil der Impfverweigerer bei den AfD-Wählern (55 Prozent). Die Partei hält die Gefahren durch die Pandemie für übertrieben und lehnt die Schutzmaßnahmen weitgehend ab.

Kein Verständnis für Corona-Proteste

Für die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen der Landes- und Bundesregierung, die es in den letzten Wochen in mehreren Städten gab, hat nur eine Minderheit der befragten Brandenburger (19 Prozent) Verständnis. Mehrheitlich (79 Prozent) haben die Brandenburger für diese „Corona-Proteste“ nichts übrig. Aufgrund der häufigen Verstöße gegen die Masken- und Abstandspflicht bei diesen Protesten halten rund drei Viertel (76 Prozent) der Brandenburger ein Verbot dieser Proteste im Vorfeld für gerechtfertigt.

Auch hier sind es in erster Linie Anhänger der AfD, die derartige Demonstrationen verteidigen. Aber auch unter deren Anhängern hält es fast jeder Dritte für in Ordnung, wenn diese Aufläufe wegen zu erwartender Verstöße bereits im Vorfeld verboten werden.

Demonstrationen eingeschränkt

In Brandenburg gilt für Demonstrationen eine Obergrenze von 500 Teilnehmern. In Hotspots mit einem Inzidenzwert über 200 sind Demonstrationen untersagt. Für Silvester und Neujahr gilt aus Sicherheitsgründen ein Versammlungsverbot. Auch in Berlin sind Demonstrationen zum Jahreswechsel untersagt. Deswegen wollen Gegner der Corona-Maßnahmen am 30. Dezember mobilisieren.

Mehrere Demonstrationen in der Hauptstadt wurden für diesen Tag angemeldet. So ist eine Demonstration mit 10.000 Teilnehmern vor dem Robert-Koch-Institut in Berlin-Wedding angemeldet. Eine Querdenken-Demonstration auf der Straße des 17. Juni mit 22.500 Menschen wurde verboten.

Persönliche Betroffenheit von Corona

Seit Beginn der Corona-Pandemie im März dieses Jahres hat sich bei kaum jemandem (4 Prozent) die persönliche Situation verbessert. Dass sich die persönliche Situation im Verlauf der Corona-Krise verschlechtert hat, geben 30 Prozent der von Forsa befragten Brandenburger an.

Bei der Mehrheit der Befragten (66 Prozent) hat sich die persönliche Situation im Wesentlichen nicht geändert. Dass sich die persönliche Lebenssituation verschlechtert hat, geben aber überdurchschnittlich häufig Selbstständige und die Anhänger der BVB/Freie Wähler sowie insbesondere die Anhänger der AfD an.

Finanzielle Folgen noch nicht spürbar

Bei der großen Mehrheit der Brandenburger (80 Prozent) hat sich die Corona-Krise (noch) nicht auf die finanzielle Situation des Haushalts ausgewirkt. Bei der Befragung gaben 14 Prozent an, dass ihnen nun weniger finanzielle Mittel zur Verfügung stünden; bei sechs Prozent haben sich die Einnahmen sogar verbessert.

Von Torsten Gellner