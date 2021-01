Potsdam

Beim Anspruch auf eine Impfung gibt es eine strikte Reihenfolge. Zum Start im ersten Quartal 2021 sind alle Brandenburger ab 80 Jahren sowie Beschäftigte in Alten- und Pflegeheimen dran. Die Reihenfolge und die Definition, wer zu welcher der drei Stufen („höchste“ „hohe“ und „erhöhte Priorität“) gehört, ist in einer Rechtsverordnung des Bundesgesundheitsministeriums festgelegt, die auf der Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission beim Robert Koch-Institut aufbaut.

Eine Priorisierung ist notwendig, weil zunächst nicht ausreichend Impfstoff zu Verfügung steht, um alle Menschen zu impfen, die das wünschen. Die Liste der Berechtigten wird Schritt für Schritt erweitert – immer nach Verfügbarkeit der Impfdosen.

Welche Personenkreise gehören zu welcher Stufe?

Stufe 1: Höchste Priorität

Über 80-Jährige

Personen, die in stationären Einrichtungen für ältere oder pflegebedürftige Menschen behandelt, betreut oder gepflegt werden oder tätig sind,

Pflegekräfte in ambulanten Pflegediensten

Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen mit hohem Expositionsrisiko wie Intensivstationen, Notaufnahmen, Rettungsdienste, als Leistungserbringer der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung, Corona-Impfzentren und in Bereichen mit infektionsrelevanten Tätigkeiten

Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen, die Menschen mit einem hohen Risiko behandeln, betreuen oder pflegen (vor allem Hämato-Onkologie und Transplantationsmedizin.)

Stufe 2: Hohe Priorität

Über 70-Jährige

Personen mit Trisomie 21, mit Demenz oder geistiger Behinderung, nach einer Organtransplantation

Enge Kontaktpersonen von über 80-Jährigen oder Bewohnern von Alten- Pflegeheimen und Heimen für geistig Behinderte

Kontaktpersonen von Schwangeren

Personen, die in stationären Einrichtungen für geistig behinderter Menschen tätig sind oder im Rahmen ambulanter Pflegedienste regelmäßig geistig behinderte Menschen behandeln, betreuen oder pflegen,

Personen, die in Bereichen medizinischer Einrichtungen mit einem hohen oder erhöhten Expositionsrisiko in Bezug auf das Coronavirus tätig sind, insbesondere Ärzte und sonstiges Personal mit regelmäßigem Patientenkontakt, Personal der Blut- und Plasmaspendedienste und in Corona-Testzentren

Polizei- und Ordnungskräfte, die im Dienst, etwa bei Demonstrationen, einem hohen Infektionsrisiko ausgesetzt sind.

Personen im öffentlichen Gesundheitsdienst und in relevanten Positionen der Krankenhausinfrastruktur

Personen, die in Flüchlings- und Obdachloseneinrichtungen leben oder tätig sind

Stufe 3: Erhöhte Priorität

Über 60-Jährige

Personen mit folgenden Krankheiten: Adipositas, chron. Nierenerkrankung, chron. Lebererkrankung, Immundefizienz oder HIV-Infektion , Diabetes mellitus, div. Herzerkrankungen, Schlaganfall, Krebs, COPD oder Asthma, Autoimmunerkrankungen und Rheuma

Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen mit niedrigen Expositionsrisiko (Labore) und ohne Betreuung von Patienten mit Verdacht auf Infektionskrankheiten

Personen in relevanter Position in Regierungen, Verwaltungen und den Verfassungsorganen, in Streitkräften, bei der Polizei, Feuerwehr, Katastrophenschutz und THW, Justiz

Personen in relevanter Position in Unternehmen der kritischen Infrastruktur, im Apotheken und Pharmawirtschaft, öffentliche Versorgung und Entsorgung, Ernährungswirtschaft, Transportwesen, Informationstechnik und Telekommunikation

Erzieher und Lehrer

Personen, mit prekären Arbeits- oder Lebensbedingungen

Wann ist die breite Bevölkerung dran?

Zu denen, die am wenigsten dringlich zu impfen sind, gehören im Allgemeinen Menschen unter 60 Jahren, die weder Vorerkrankungen haben, noch mit Risikopatienten in Kontakt kommen oder berufsbedingt viele Menschen treffen. Das entspricht in Deutschland etwa 45 Millionen Menschen.

Wann sie dran sind, steht noch nicht fest und hängt vom Ablauf der ersten Impfphase ab. Erwartet wird, dass ab Mai oder Juni Impfungen für alle Menschen in Berlin und Brandenburg angeboten werden können. Diese sollen dann bei den jeweiligen Hausärzten durchgeführt werden. Ob das klappt, hängt jedoch von der Verfügbarkeit der Impfstoffdosen ab – und von der nötigen Lagerung. Denn die meisten Hausärzte haben nicht die Möglichkeit, Impfstoffe bei minus 70 Grad zu lagern.

Wie viele Brandenburger sollen geimpft werden?

Das Angebot, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen, ist freiwillig sein und richtet sich zunächst an Brandenburger, die mindestens 18 Jahre alt sind. Daraus errechnet sich ein Personenkreis von 2,1 Millionen Einwohnern.

Das Gesundheitsministerium geht davon aus, dass eine Herdenimmunität erreicht wird, wenn etwa 70 Prozent geimpft sind – das wären rund 1,47 Millionen Einwohner. Diese Impfrate geht auf eine Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation ( WHO) zurück. Wenn 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung gegen das Corona-Virus geschützt sind, würde die Verbreitung des Virus gestoppt werden, weil Übertragungsketten abreißen.

Warum werden Kinder nicht geimpft?

Zum einen weil es unter ihnen so gut wie keine Sterbefälle infolge des Coronavirus gab. Zum anderen haben keine Kinder an den Testreihen der Impfstoffe teilgenommen. „Bevor ein Medikament bei Kindern und Jugendlichen eingesetzt wird, muss es vorher bei Kindern und Jugendlichen erprobt worden sein“, erklärt Rolf Hömke, Sprecher des VFA. Das sei bei neuen Medikamenten oder Impfstoffen Usus.

Die Hersteller hätten erklärt, dass nach den erfolgreichen Tests an Erwachsenen der Personenkreis auf jüngere Probanden erweitert werden soll, so Hömke. Es wird also im Verlauf des nächsten Jahres wohl auch die Möglichkeit für Kinder und Jugendliche geben, sich gegen das Virus impfen zu lassen, sofern die Tests positiv verlaufen.

