Potsdam

Brandenburg hat einen ausgesprochen holprigen Start der Corona-Impfungen hingelegt. Nach zwei Tagen waren erst 100 Menschen geimpft, während im Nachbarland Mecklenburg-Vorpommern schon 4000 Menschen versorgt waren – bei absolut gleichen Startbedingungen. Brandenburg hat inzwischen zwar deutlich aufgeholt, kann aber nicht ansatzweise an die Nordlichter aufschließen.

Gewiss, Impfen ist eine große Herausforderung, für die es keine Blaupause gibt, und es darf dabei nicht schludrig zugehen. Impfen ist auch kein Wettbewerb um die goldene Nadel der Schnellpikser, aber für viele Menschen ist es eben doch ein Wettlauf gegen die Zeit. Deswegen lohnt ein Blick in die Länder, die bei einer ähnlichen Bevölkerungsstruktur binnen kurzer Zeit viel mehr Menschen auch in den Pflegeheimen geimpft haben. In Brandenburg waren es am Mittwoch laut RKI 110, in Mecklenburg-Vorpommern 3200. Darüber kann man nicht einfach hinwegsehen.

Dafür, dass die erwartete Impfstofflieferung in der ersten Januarwoche ausfällt, kann Brandenburg nichts. Es wird, das ist die gute Nachricht, aber wohl nicht weiter ins Gewicht fallen. Denn wenn das Land in dem Tempo weiter macht, werden die Reserven bis zur nächsten Lieferung, die für die zweite Januarwoche erwartet wird, nicht knapp.

Von Torsten Gellner