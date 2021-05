Potsdam

Immer mehr Menschen können sich in Brandenburg gegen das Coronavirus impfen lassen. Erst Anfang Mai war etwa der Astrazeneca-Impfstoff für unter 60-Jährige freigegeben worden: Wer will, kann sich in einer Arztpraxis mit dem britisch-schwedischen Impfstoff impfen lassen. Doch was, wenn ich mich in einer Arztpraxis gegen das Coronavirus impfen lassen möchte, durch Umzug oder andere Gründe aber vor Ort keinen Hausarzt habe? Die MAZ hat nachgefragt.

Wie Christian Wehry, Pressesprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB) erklärt, werden fremde Patienten derzeit nicht von allen Praxen aufgenommen. Grund dafür sei die derzeit noch knappe Impfstoffmenge, so Wehry. Allerdings sei er zuversichtlich, dass es Ende Mai oder spätestens im Juni, keine Engpässe mehr geben sollte. „Die Rückmeldung von ärztlichen Verbänden und auch vielen Ärzte direkt ist, dass dann natürlich auch Fremdpatienten geimpft werden“, sagt er.

Impftermin in Praxis anfragen

Prinzipiell könne man aber natürlich auch unter www.kvbb.de/patienten/impfpraxen/ nachsehen, welche Praxen in Brandenburg das Impfen anbieten, so Wehry. Mit etwas Glück findet sich also vielleicht eine Praxis, die bereit ist, neue Patienten aufzunehmen – und gegen das Coronavirus zu impfen.

Und natürlich sind da noch die Impfzentren. Auch Christian Wehry verweist darauf, dass auch dort weiterhin die Möglichkeit besteht, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Zwar will Brandenburg künftig die Impfungen stärker auf die Praxen verlagern, doch vorerst hält die Landesregierung an den Impfzentren in der Mark fest. Bis mindestens 31. Juli sollen sie bestehen bleiben.

Von MAZonline