Täglich erreichen die MAZ Briefe und Hinweise von enttäuschten und frustrierten Brandenburgern, die sich impfen lassen wollen, aber nicht drankommen. Einige probieren es am Telefon Hunderte mal, um dann festzustellen, dass schon längst alle Termine vergeben sind. Das ist auch Johanna Theuergarten (86) aus Jüterbog passiert. Sie ist genervt und verwirrt von widersprüchlichen Botschaften und Nachrichten. Irgendwann reicht es ihr. Sie greift zum Hörer und schüttet ihr Herz am MAZ-Telefon aus. „Schreiben Sie ruhig mit“, sagt sie. Das haben wir getan.

Frau Theuergarten kritisiert widersprüchliche Informationen zum Impfen

„Mein Name ist Johanna Theuergarten, ich bin 86 Jahre alt, und ich möchte mich impfen lassen, aber inzwischen fühle ich mich nur noch – lassen Sie mich das ganz deutlich sagen – verarscht von dieser Bundesregierung. Ich lese jeden Tag andere und widersprüchliche Informationen. Erst sagt Frau Nonnemacher, dass die Impfdosen für die zweite Impfung beiseite gelegt werden. Dann lese ich, dass die Dosen nur „rechnerisch gesichert“ seien. Was soll das denn heißen? Sind sie nun da oder nicht? Der Abstand zwischen den beiden Impfungen soll drei Wochen betragen. Dann sind es plötzlich vier Wochen. Was gilt denn jetzt?

Gerade hörte ich im Radio, dass der dritte Impfstoff nur für unter 65-Jährige ist. Wir über 80-Jährigen kommen jetzt also später dran, weil unser Impfstoff nicht geliefert werden kann. Und dann lese ich noch in der Zeitung, dass die Jungen jetzt auch geimpft werden wollen, weil sie Vorerkrankungen haben. Soll ich Ihnen mal aufzählen, welche Vorerkrankungen ich habe? Ich glaube, da gewinne ich!

Impfhotline: Ewig besetzt, dann keine freien Termine mehr

Ich wohne in Jüterbog und mein nächstes Impfzentrum liegt in Luckenwalde. Als es hieß, dass ab Sonntag wieder Termine vergeben werden, habe ich natürlich gleich zum Telefon gegriffen. Entweder war die ganze Zeit besetzt oder ich musste mir die Bandansage anhören. „Möchten Sie Auskunft zum Corona-Impfen? Dann wählen Sie die eins…“ Das dauert immer ewig, und am Ende heißt es: ,Zurzeit sind alle Leitungen ihres Landkreises belegt. Bitte rufen Sie später an.’ Ich drücke also gleich die Wahlwiederholung und höre mir die Ansage noch mal an. So geht das den ganzen Sonntag. Ich habe nicht mal was gegessen! Ich bin ja nicht zum Kochen gekommen. Am Montag hab ich es nochmal versucht, den ganzen Vormittag über, dann hatte ich die Nase voll.

Um vier Uhr beim Kaffeetrinken habe ich es nochmal versucht. Wieder nichts. Um sechs hatte ich dann eine nette Frau dran, die mit mir gesagt hat, dass sie leider keine Termine mehr hat. Die seien schon seit Mittag ausgebucht… Da frage ich mich doch, wieso die es nicht schaffen, die Bandansage zu ändern? Man kann sich doch die Anrufe und Warterei sparen, wenn man weiß, dass die Termine eh schon vergeben sind.

Folgen für die Impfbereitschaft

Dann sehe ich in der MAZ die Anzeigen: „Ärmel hoch, lassen Sie sich impfen!“ Das würde ich ja gerne. Wissen Sie, ich hatte ganz viel Vertrauen in den Impfstoff, aber ich frage mich mittlerweile, ob ich mir den Ärger überhaupt noch antun soll. Da bin ich nicht die einzige. Eine Bekannte von mir rief an und sagte: ,Ich lass mich jetzt gar nicht mehr impfen.’ Das höre ich jetzt immer öfter.

Die Briten lachen sich doch tot, das ist die Rache für die langen Brexit-Verhandlungen. Die impfen jetzt unseren deutschen Impfstoff und wir gucken in die Röhre.

Ich habe den Eindruck, dass die ganze Corona-Impfgeschichte von unfähigen Leuten geleitet wird. Es kann nicht anders sein. Ich habe selbst Jahrzehnte im Konsum gearbeitet. Wenn wir damals so gearbeitet hätten, wir wären fertig gemacht worden. Das können Sie mir aber glauben.“

