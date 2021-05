Potsdam

Die Brandenburger Kassenärzte halten an ihrer Forderung fest, die Impfzentren bald „geregelt herunterzufahren“. Wie Peter Noack, Vorstand der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB), am Mittwoch sagte, hätten die Arztpraxen die Impfzentren inzwischen deutlich überholt, so Noack. Das Potenzial sei aber weitaus größer und müsse nur gehoben werden, sagte er.

74.000 der 101.623 Impfungen in der vergangenen Woche wurden in Arztpraxen vorgenommen. Danach folgten die Impfzentren mit rund 16.000 Schutzimpfungen sowie mobile Impfteams (mehr als 6300) und Krankenhäuser (rund 5500). In der Vorwoche hatten die Impfzentren noch mit 40.000 Impfungen vor den Arztpraxen mit rund 36.700 Impfungen gelegen.

Mehrheit der Ärzte wollen in Praxis impfen

Die Ärzte wollten mit „überwältigender Mehrheit“ in ihren Praxen impfen, das habe eine Umfrage der KVBB ergeben, so Noack. Das Praxis-Impfen habe mehrere Vorteile: Der Arzt kenne seine Patienten besser, die Aufklärung und Risikoeinschätzung sei daher präziser. Die Praxen lägen in den allermeisten Fällen näher als die Impfzentren. Außerdem könnten die Ärzte ihre Regelversorgung in den Praxen besser organisieren, wenn sie nicht an einem Tag in der Woche zum Einsatz im Impfzentrum wären.

Das für die Impforganisation zuständige Innenministerium hatte die Forderung vor zwei Wochen zurückgewiesen. Das Land setze weiter auf eine Impfkampagne, die auf mehreren Säulen beruhen soll.

Am kommenden Montag soll es einen Impfgipfel auf Landesebene geben, zu dem Ministerpräsident Dietmar Woidke geladen hat. Daran sollen auch die Landräte und Oberbürgermeister beteiligt sein. Die KVBB drängt aber auf einen weiteren, „rein ärztlichen“ Impfgipfel, wiel KVBB-Chef Noack sagte. Er soll eine Woche später stattfinden. Dazu habe man Ministerpräsident Woidke eingeladen.

„Es gibt nur eine Ressource: die Ärzte“

Ziel des „alternativen Impfgipfels“: Die KVBB will für ihre Fordeurng werben, die Impfzentren Ende Juni geordnet herunterzufahren und die Corona-Schutzimpfungen komplett auf die Arztpraxen zu verlagern.

Die Impfkampagne beruhe auf zwei Säulen, den Zentren und den Praxen. Es gebe aber nur einen Ressource, nämlich die Ärzte, die die Impfungen durchführen müssten. „Wenn es nur eine Ressource gibt, muss man sich irgendwann entscheiden, wo diese Ressource am besten genutzt werden kann“, so Noack.

Die derzeitigen Verträge zwischen Land und KVBB sowie zwischen KVBB und dem Deutschen Roten Kreuz seien bis dahin befristet. Man könnte die Zentren dann auslaufen lassen, argumentiert die KVBB. Ein sofortiges Herunterfahren gehe nicht, da sonst wieder Termine storniert werden müssten. Derzeit reiche der Terminhorizont bis in den Juni hinein.

Einen Abzug aus den Impfzentren schließt die KVBB aus. Wenn das Land weiter auf die Zentren setze, würden die Ärzte diese auch personell bestücken, hieß es.

Astrazeneca für alle in allen Praxen möglich

Die KVBB begrüßte die Entscheidung des Brandenburger Impfkabinetts, den Impfstoff Astrazeneca weitgehend freizugeben. Ab sofort können sich unter 60-Jährige freiwillig in Arztpraxen mit dem Vakzin impfen lassen. Möglich sei dies in allen Arztpraxen und nicht nur in den sogenannten Modellpraxen.

Möglich geworden sei dies durch eine größere Liefermenge des Impfstoffs. Damit könne der Bestand bis Ende nächster Woche auf mehr als 100.000 Dosen anwachsen, hieß es.

Allerdings erreichte die Ärzte die Freigabe am Dienstagnachmittag, nachdem die Bestellfrist für diese Woche schon abgelaufen war. Ihre Bestellungen müssen die Ärzte bis Dienstag, 12 Uhr abgegeben haben. Termine im größeren Umfang für eine Astrazeneca-Impfung beim Hausarzt können also voraussichtlich erst im Laufe der nächsten Woche umgesetzt werden.

Digitaler Impfausweis

Thüringen und Brandenburg sollen nach Worten der Thüringer Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) einen elektronischen Impfnachweis erproben. Man werde das Pilotprojekt bereits kommende Woche starten, sagte Werner am Dienstag nach einer Kabinettssitzung der rot-rot-grünen Landesregierung in Erfurt.

Die Kassenärztliche Vereinigung werde das Projekt am Montag vorstellen. „Und wir hoffen, dass wir dann auch gut Vorarbeiten leisten können, damit auf Bundesebene schnellstmöglich so ein elektronischer Impfnachweis für alle da sein kann“, sagte Werner.

Der digitale Nachweis soll in Form einer App für das Smartphone funktionieren. Die erfolgte Impfung soll man sich in Arztpraxen, Impfzentren oder auch bei Apotheken dafür zertifizieren lassen können. Die KVBB machte aber deutlich, dass man sich in die vollständige Impfung nur in der Praxis zertifizieren lassen kann, in der man auch geimpft wurde.

