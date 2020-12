Potsdam

Premiere in der Lausitz: Die erste Corona-Schutzimpfung soll am 27. Dezember in einem Pflegeheim im Corona-Hotspot Oberspreewald-Lausitz stattfinden. Am 5. Januar sollen dann die ersten Impfzentren in Potsdam und Cottbus starten, im Februar sollen neun weitere folgen. Aber wie kommt man an einen Termin? Wer hat Chancen, bald geimpft zu werden? Können sich auch Patienten in Krankenhäusern impfen lassen? Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

Wer wird geimpft?

Zur Bewerbung um einen Impftermin können sich die Bürger ab dem 4. Januar an ein Call-Center wenden. Es wird von der Kassenärztlichen Vereinigung (KVBB) betrieben. Die Telefonnummer soll erst zum Start bekannt gegeben werden. Beim Anspruch auf eine Impfung werde es aber eine strenge Reihenfolge geben, die im Detail noch bekannt gegeben werde, erklärt KVBB-Chef Peter Noack. Zum Start sollen alle Brandenburger ab 80 Jahren einen Anspruch haben. Die Liste der Berechtigten wird Schritt für Schritt erweitert – nach Verfügbarkeit der Impfdosen.

Anzeige

Wie erfährt man, ob man berechtigt ist?

Es soll eine Aufklärungskampagne geben, zunächst vom Bund, aber auch speziell für Brandenburg. Damit sollen die jeweiligen Impfberechtigten rechtzeitig informiert werden, ob sie an der Reihe sind.

Wie läuft die Terminvergabe ?

Zunächst sind im Land Brandenburg nur telefonische Terminbuchungen vorgesehen, um einen Missbrauch zu vermeiden. Erst später soll man Termine auch online vereinbaren können. Impfberechtigte erhalten über das Callcenter einen Termin in einem Impfzentrum. Später werden weitere Berechtigte dazu kommen, etwa chronisch Kranke oder bestimmte Berufsgruppen.

Standorte der Impfzentren stehen fest In Brandenburg sollen elf Impfzentren entstehen. Die ersten werden am 5. Januar 2021 in Potsdam (Metropolis-Halle) und Cottbus (Messe Cottbus) eröffnet. In der zweiten Stufe sollen bis Anfang Februar 2021 neun weitere Impfzentren errichtet werden: Barnim ( Eberswalde, Sportzentrum Westend,) Brandenburg an der Havel (An der Regattastrecke), Dahme-Spreewald (Altflughafen Schönefeld, Terminal M), Elbe-Elster ( Elsterwerda, Mehrzweckhalle), Frankfurt (Oder) (Messegelände), Oberhavel (voraussichtlich Oranienburg, genauer Standort noch in Abstimmung), Ostprignitz-Ruppin ( Kyritz, Sport- und Kulturzentrum), Teltow-Fläming ( Luckenwalde, Fläminghalle) und Uckermark ( Prenzlau, genauer Standort noch in Abstimmung). Weitere Impfzentren in der Prignitz, im Havelland und in Spree-Neiße werden geprüft.

Wie zeigt man, dass man berechtigt ist?

Die Impflinge müssen glaubhaft machen, dass sie zu der berechtigten Personenkreis gehören. Flunkern geht nicht: Beim Impftermin vor Ort muss der Anspruch dokumentiert werden, etwa durch einen Personalausweis oder bei bestimmten Berufsgruppen durch eine Bescheinigung des Arbeitgebers. „Wir werden uns strikt an die Vorgaben der Impfkommission halten“, betont KVBB-Chef Noack.

„Personengruppen mit Impfpriorität laut Bundesgesundheitsministerium“ Quelle: dpa Grafik

Werden auch Patienten in den Krankenhäusern geimpft?

Nein, dort werden die Beschäftigten geimpft, um den Klinikbetrieb aufrecht zu erhalten. Dabei können die Patienten nicht mit versorgt werden, erklärt Michael Jakob, Chef der Krankenhausgesellschaft. Das liegt nicht nur an der Knappheit der Vakzine. Für die Schutzwirkung der Coronaimpfung ist nach 21 Tagen eine zweite Impfung nötig. Dann wären viele Patienten schon entlassen, die Impfwirkung würde verpuffen. „Das würde nicht funktionieren“, sagt Jakob.

Wer impft?

Grundsätzlich: Ärzte. In den Pflegeheimen sind mobile Impfteams unterwegs, die vom Roten Kreuz koordiniert sind. Die Teams bestehen wie in den Impfzentren jeweils aus Arzt plus zwei medizinischen Fachangestellten. In Impfzentren sollen sich Praxisärzte zur Verfügung stellen. Wenn der Nachschub gesichert ist, ist auch eine Impfmöglichkeit beim Hausarzt geplant. Aber das kann dauern.

Wird die Regelversorgung leiden?

Das will die Kassenärztliche Vereinigung verhindern, denn die allermeisten Covid-19-Patienten werden schließlich ambulant versorgt. Dennoch: Die mehr als 1000 niedergelassenen Ärzte in Brandenburg, die sich freiwillig gemeldet haben, werden ihre Praxis schließen müssen, wenn sie zum Einsatz im Impfzentrum sind. Nicht jeder Arzt wird es schaffen, dafür eine Vertretung zu organisieren.

Haften Ärzte für mögliche Impfschäden?

Wie bei jeder Einführung eines neuen Impfstoffs greift die sogenannte Staatshaftung: Ärzte sollen damit vor möglichen Regressforderungen geschützt werden. Ohne eine solche Versicherung würden sich wohl auch nicht genügend Ärzte finden, die die Impfungen vornehmen.

Wie lange dauert die Impfung ?

Idealerweise sollen die dreiköpfigen Impfteams eingespielt, also zum Beispiel aus einer Hausarztpraxis sein. 5 bis 10 Minuten wird pro Impfung veranschlagt. Ziel ist es, dass in den Zentren jedes Team pro Stunde zehn Menschen impft.

Für wie viele Brandenburger steht Impfstoff zur Verfügung?

Bei der ersten Lieferung in diesem Jahr wird mit 12.000 Dosen für Brandenburg gerechnet. Damit können 6000 Menschen versorgt werden, da für einen wirksamen Schutz eine Zweifachimpfung im Abstand von 21 Tagen nötig ist. 1,5 Millionen Brandenburger sollen insgesamt geimpft werden, um die Herdenimmunität zu erreichen. Wie schnell das geht, hängt von der Impfbereitschaft und der Verfügbarkeit der Impfdosen ab.

Welche Nebenwirkungen sind bekannt?

In dem Aufklärungsbogen, der an die Impflinge verteilt wird, heißt es, dass es ein bis zwei Tage nach der Impfung zu impftypischen Nebenwirkungen kommen kann. Dazu zählen Schmerzen an der Einstichstelle, Abgeschlagenheit, Kopfschmerzen (52 Prozent), Muskelschmerzen, Frösteln und Gelenkschmerzen. Seltener wird von Fieber und Durchfall berichtet oder von Erbrechen und Schwellung der Lymphknoten.

Was muss man vor der Impfung beachten?

Wer nach einer Impfung schon einmal ohnmächtig geworden ist oder zu Sofortallergien neigt, soll das dem Impfarzt vorher mitteilen. In den Impfzentren sollen auch Notfallsanitäter anwesend sein. Zu anderen Impfungen, so die Empfehlung, soll ein Abstand von 14 Tagen eingehalten werden.

Von Torsten Gellner