Potsdam

Die zentrale Terminvergabe für Corona-Impfungen hat nach dem chaotischen Start am Montag auch am Dienstag in vielen Fällen nicht funktioniert. Wie mehrere Anrufe aus der Redaktion bei der zentralen Einwahl 116117 und Zuschriften vieler Leser ergaben, war am Vormittag kaum ein Durchkommen. Stattdessen lief eine Ansage vom Band, die Hotline sei „aufgrund der zahlreichen Anrufe“ nicht erreichbar, die Anrufer sollten sich später noch einmal melden.

Die Ursache für die erneute Panne liegt laut der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB) nicht auf Landesebene. „Unser Callcenter hat mitgeteilt, sie seien nicht der Flaschenhals und könnten noch weitere Anrufe annehmen“, sagt Christian Wehry, Sprecher der KVBB. Vielmehr würde offenbar nur ein Teil der Anrufe von der Nummer 116117 auf Bundesebene zur Landesebene weitergeleitet, so Wehry. Am Montag sei für einige Stunden gar kein Anruf mehr durchgestellt worden – in der Zeit von etwa 11 bis 16 Uhr. Am heutigen Dienstag nun werde offenbar ein Teil der Anrufe nicht durchgestellt. Es handele sich allem Anschein nach um ein technisches Problem auf Bundesebene.

116117 ist normalerweise die Nummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes. Bürger, die 80 Jahre und älter sind oder aus anderen Gründen impfberechtigt sind, können sich dort Termine geben lassen – theoretisch.

Derzeit laufe eine Analyse, sagte der Vize-Vorstand der KVBB, Andreas Schwark, am Dienstag beim Start des Impfzentrums in Potsdam. „Wir haben festgestellt, dass das Informationsbedürfnis sehr hoch ist in der Bevölkerung.“ Es gehe nun erst einmal um eine schnelle Terminvergabe der über 80-Jährigen, sagte Schwark. Anschließend kämen die anderen dran. „Wir sind guter Dinge, dass wir da relativ schnell dann auch ein flächendeckendes Angebot für die Bevölkerung in Brandenburg installieren können.“

Den ganzen Tag in der Warteschleife

Zahlreiche MAZ-Leser berichten von ihren vergeblichen Versuchen, einen Impftermin zu bekommen. Die 86 Jahre alte Potsdamerin Giesela M. etwa hat ab 8 Uhr in der Früh bis mittags immer wieder die Nummer gewählt. Mitunter habe sie 20 Minuten in der Warteschleife gehangen – nur um dann ein Besetztzeichen zu hören. Ihr ohnehin zu hoher Blutdruck werde davon nicht besser, sagt die Seniorin.

Der Potsdamer Senior Peter T. (81) berichtete, er habe nach 20 Einwahlversuchen aufgegeben. Er sei nach der Tonbandbegrüßung mit der Antwort abgespeist worden: „Leider sind alle Leitungen besetzt, insbesondere in Ihrem Heimatkreis.“ Er möge später noch einmal anrufen. Peter T. ist aufgebracht: „Ich sehe die Gefahr, dass wir auf diesem Wege keinen Termin bekommen und verstehe nicht, warum es keine spezielle Hotline für über 80-Jährige gibt.“ Das Gesundheitsministerium müsse „aufpassen, dass das Vertrauen der Impfwilligen nicht leichtfertig verspielt wird.“

Leserin Helga D. hat nach eigenen Angaben am Vortag von 8 bis 20 Uhr am Telefon gesessen. „Ich musste zahlreiche Ansagen zum Anklicken über mich ergehen lassen . Man konnte beim Warten nicht mal lesen - und am Ende war dann doch immer besetzt“, sagt sie. „Man hätte das in Ruhe organisieren können“, sagt sie. So aber sei die „Nicht-Organisation der Impftermine ein Skandal“.

„Hoffentlich ist der Sensenmann nicht schneller“

„Mein Optimismus bezüglich der Impfung ist verflogen“, schreibt Leser Lothar A., der wie seine Frau älter als 80 Jahre und nach eigenen Angaben „schwerbehindert“ ist. Das Paar hat den ganzen Montag über versucht, einen Termin zu erhalten. Der Rentner sagt mit einer Portion Galgenhumor: „Ich hoffe nur, dass der Sensenmann nicht schneller ist.“

Frustriert von dem Chaos versuchten mehrere Bürger, direkt in den am Dienstag eröffneten Impfzentren in Cottbus und Potsdam Termine zu erhalten beziehungsweise geimpft zu werden. Diese Bürger wurden aber abgewiesen, berichteten Betroffene.

Von Ulrich Wangemann