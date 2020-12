Potsdam

Die Impfungen gegen das Corona-Virus sollen in Brandenburg am 27. Dezember beginnen, sofern die Zulassung bis dahin erteilt ist. Das kündigte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Freitag in Potsdam an. „Wir sind gerüstet, wir haben uns darauf eingestellt“, sagte sie.

Das Deutsche Rote Kreuz ( DRK) bereitet sich darauf vor, ab dann mit mobilen Impfteams in den Pflegeeinrichtungen die ersten Bewohner zu impfen. Die Termine sollen in den nächsten Tagen mit den mehr als 300 Einrichtungen abgestimmt werden, sagte Hubertus C. Diemer, Vorsitzender des DRK-Landesverbands.

Anzeige

Das DRK ist vor allem für die Organisation der mobilen Impfteams zuständig, die noch vor Inbetriebnahme der Impfzentren die älteren Risikogruppen versorgen sollen. Für einen wirksamen Schutz müssen die Bewohner im Abstand von drei Wochen zweimal geimpft werden. Auch die Mitarbeiter in den Pflegeheimen sollen die Möglichkeit erhalten, sich impfen zu lassen. Ob das gleich am Anfang erfolgen soll, ist unklar.

Folgende Termine stehen fest:

Als erstes sollen am 27. Dezember die Bewohner eines Pflegeheims in Oberspreewald-Lausitz versorgt werden, wo derzeit die Corona-Epidemie am schlimmsten wütet. Am 28. Dezember soll ein Pflegeheim im Havelland folgen. Am 29. Dezember steht ein Heim in Cottbus auf dem Plan.

Am 29. und 30. Dezember sollen auch die Mitarbeiter in den Krankenhäusern die Möglichkeit erhalten, sich impfen zu lassen.

Ministerin Nonnemacher betonte, dass alles noch unter dem Vorbehalt steht, dass der Impfstoff des Herstellerduos Pfizer/ Biontech von der EU zugelassen wird. Die Europäische Kommission müsste die Zulassungsempfehlung am 22. oder 23. Dezember bestätigen, dann werde der Impfstoff parallel an 27. Länder der EU ausgeliefert.

Brandenburg erwartet die ersten Chargen dann für den 26. Dezember. 400.000 Impfdosen für ganz Deutschland sollen Ende Dezember zur Verfügung stehen. Das wären für Brandenburg 12.000 Impfdosen.

20 bis 30 Prozent Ausfälle in den Krankenhäusern

Die Versorgung der Mitarbeiter in den Krankenhäusern sei von großer Bedeutung, sagte Michael Jakob, Geschäftsführer der Landeskrankenhausgesellschaft. Das sei wichtig, um den Betrieb der teilweise schwer belasteten Häuser aufrecht erhalten zu können. Die Klinken kämpfen mit steigenden Patientenzahlen bei gleichzeitig vielen Personalausfällen, weil Mitarbeiter mit Covid-19 infiziert sind oder wegen Erkältungskrankheiten ausfallen. 20 bis 30 Prozent der Mitarbeiter würde deswegen derzeit fehlen.

Lesen Sie: Hier sollen Brandenburgs Impfzentren entstehen

Am 4. Januar soll unter der Regie der Kasse Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB) ein Callcenter zum Thema Impfen und Impftermine an den Start gehen.

Die ersten beiden Impfzentren sollen in Potsdam und Cottbus dann am 5. Januar starten, sagte KVBB-Chef Peter Noack. Mittlerweile hätten sich über 1000 Ärzte dazu bereiterklärt, die Impfungen in den Impfzentren zu unterstützen.

Terminvergabe hängt von Verfügbarkeit ab

Die Terminvergabe und die Frage, welche Gruppen überhaupt berechtigt sein werden, sich für einen Impftermin am Anfang zu melden, hängt stark von der Verfügbarkeit der Impfdosen zusammen.

„Wir wissen im Moment noch nicht, in welchen Intervallen die Anlieferung des Impfstoffes erfolgt“, sagte Nonnemacher. Die Verteilung der Dosen sei eine logistische Herausforderung. Deswegen müsse man kurfristig und flexibel agieren. So könne sich die Priorisierung der Gruppen, die zuerst Zugriff bekommen, ändern – je nach Verfügbarkeit von weiteren Impfstoffen.

„Jeden Tag ein Negativrekord“

Deutschlandweit waren zu Freitag 813 neue Todesfälle zu beklagen, davon 34 in Brandenburg. Die Zahl der Neuinfektionen erreichte einen neuen Höchstwert von 1328. „Jeden Tag ein Negativrekord, das ist wirklich deprimierend. Die Rekorde überschlagen sich, und das zeigt die Dramatik der Situation“, sagte Nonnemacher. „Wir haben fast 1000 Personen, die stationär behandlungspflichtig wegen Covid-19 sind.

Am Vormittag wurden 61 Patienten aus Brandenburg in andere Bundesländer verlegt: 51 nach Berlin und zehn nach Sachsen-Anhalt. „Das ganze zeigt, wie schwierig das ist“, sagte Nonnemacher. Die Beschäftigten seien maximal gefordert. Sie stünden jetzt vor einer neuen gewaltigen Aufgabe, der Umsetzung der nationalen Impfstrategie. „Es ist eine Herkulesaufgabe, eine Mammutaufgabe.“

Von Torsten Gellner