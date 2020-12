Corona-Impfungen in Brandenburg: Das ist der Zeitplan

Potsdam

Die Impfungen gegen das Coronavirus sollen in Brandenburg am Sonntag nach Weihnachten losgehen. Die Ständige Impfkommission empfiehlt, zuerst Bewohner von Seniorenheimen, über 80-Jährige, Medizinpersonal in Notaufnahmen und mit engem Kontakt zu gefährdeten Gruppen sowie Personal in der ambulanten Pflege und in Heimen zu impfen.

Das ist der vorläufige Zeitplan:

27. Dezember: Impfstart in einem Pflegeheim im Landkreis Oberspreewald-Lausitz (Ort noch unklar)

28. Dezember: Impfung in Pflegeheimen im Landkreis Havelland

29. Dezember: Impfung in Pflegeheimen in Cottbus

29./30. Dezember: Impfstart in mehreren Krankenhäusern

4. Januar: Das Call-Center für die Terminvergabe beginnt

5. Januar: Start von Impfzentren in Potsdam und Cottbus

Bis Anfang Februar: Errichtung weiterer neun Impfzentren in Eberswalde (Sportzentrum Westend,) Brandenburg/Havel (An der Regattastrecke), alter Flughafen Schönefeld (Terminal M), Elsterwerda, (Mehrzweckhalle), Frankfurt (Oder) (Messe), voraussichtlich Oranienburg (Standort in Abstimmung), Kyritz (Sport- und Kulturzentrum), Luckenwalde (Fläminghalle) und Prenzlau (Standort in Abstimmung).

Von RND/dpa