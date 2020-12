Potsdam

Am 27. Dezember sollen in Brandenburg die ersten Menschen gegen das Coronavirus geimpft werden – Menschen in einer Senioreneinrichtung in Oberspreewald-Lausitz. An den folgenden Tagen soll es in Senioreneinrichtungen im Havelland (28.) un in der Stadt Cottbus (29.) weitergehen. Voraussetzung ist, dass der Biontech/Pfizer-Impfstoff, wie allgemein erwartet, am 21. Dezember in der Europäischen Union zugelassen wird.

Nach und nach sollen dann alle Bürger die Möglichkeit bekommen, sich in Impfzentren impfen zu lassen. Aber was gilt es zu beachten? Welche Nebenwirkungen sind womöglich zu erwarten? Das „Aufklärungsmerkblatt zur Schutzimpfung gegen Covid-19 (Corona Virus Disease 2019) – mit mRND-Impfstoff“ gibt Auskunft.

Welche Impfreaktionen sind möglich?

Es könne, heißt es, „als Ausdruck der Auseinandersetzung des Körpers mit dem Impfstoff zu Lokal- und Allgemeinreaktionen kommen“. Diese treten meist innerhalb von zwei Tagen nach der Impfung auf und halten in den meisten Fällen ein bis zwei Tage an.

Sehr häufig seien laut der bisher mehrmonatigen Beobachtungszeit diese Symptome:

Schmerzen an der Einstichstelle (bis zu 83 % der Geimpften),Abgeschlagenheit (bis zu 59 %),Kopfschmerzen (bis zu 52 %),Muskelschmerzen (bis zu 37 %), Frösteln (bis zu 35 %),Gelenkschmerzen (bis zu 22 %),Fieber (bis zu 16 %),Durchfall (bis zu 11 %).

Häufig tritt Erbrechen (bis zu 2 %) auf.

Gelegentlich kann es zu Lymphknotenschwellungen (weniger als 1 %) kommen.

Die meisten Reaktionen, heißt es, seien bei älteren Personen etwas seltener als bei jüngeren Personen. Die Impfreaktionen seien in allen Altersgruppen zumeist mild oder mäßig ausgeprägt und treten etwas häufiger nach der zweiten Impfung auf.

Zu welchen Impfkomplikationen kann es kommen?

Impfkomplikationen sind Folgen einer Impfung, die den Gesundheitszustand der geimpften Person deutlich belasten.

Im Aufklärungsmerkblatt ist angegeben, dass über keine Komplikationen wie schwerwiegende Autoimmunreaktionen oder schwerwiegende neurologische Komplikationen im ursächlichen Zusammenhang mit der Impfung berichtet worden sei. Grundsätzlich können aber – wie bei allen Impfstoffen – in sehr seltenen Fällen eine allergische Reaktion –im schlimmsten Fall bis hin zum Schock – oder andere Komplikationen nicht ausgeschlossen werden.

In allen Fällen wird Geimpften geraten, sich in ärztliche Behandlung zu begeben.

Was ist vor und nach der Impfung zu beachten?

Wer nach einer früheren Impfung oder anderen Spritzen schon einmal ohnmächtig geworden ist oder zu Sofortallergien neigt, sollte das dem Arzt vor der Impfung mitteilen. Gegebenenfalls wird derjenige dann nach der Impfung länger beobachtet.

Zwischen der Corona-Impfung und anderen Impfungen sollte grundsätzlich ein Abstand von 14 Tagen eingehalten werden.

Nach der Impfung muss keine Ruhe gehalten oder der Körper geschont werden. Bei Impfreaktionen wie Schmerzen oder Fieber können schmerzlindernde oder fiebersenkende Medikamente eingenommen werden. Hausärzte beraten dazu.

