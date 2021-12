Potsdam

Auch jenseits der Arztpraxen gibt es in Brandenburg wieder Möglichkeiten, sich gegen Corona immunisieren zu lassen. Zum Teil müssen vorab Termine gebucht werden, es gibt aber auch offene Impfangebote, womöglich mit längeren Wartezeiten verbunden. Hier ist unser Überblick.

Corona-Impfungen in der Prignitz

Pritzwalk, Jugendfreizeitzentrum Nord, wochentags 10 bis 18 Uhr. Impfhotline 03876/713813.

Wittenberge, ehemaliges Kaufhaus Magnet, MO 27. bis DO 30. Dezember, jeweils 10 bis 18 Uhr, Anmeldung unter 03876/713813.

Corona-Impfungen in Ostprignitz-Ruppin

Neuruppin, Ruppiner Kliniken, Haus B, MO/MI/DO 9 bis 17.30 Uhr, DI/FR 6.30 bis 15 Uhr, SA 8 bis 13 Uhr.

Neuruppin, Oberstufenzentrum, Haus B, MO 27. bis MI 29. Dezember, jeweils 9 bis 15 Uhr.

Wittstock, DRK, DI 16 bis 21 Uhr, außerdem MI 29. Dezember, 15 bis 17 Uhr.

Kyritz, Kulti, MO 27. Dezember 10 bis 13 Uhr, MI 29. Dezember 17 bis 20 Uhr.

Corona-Impfungen in Oberhavel

Birkenwerder, Asklepios MVZ, MI 9 bis 12 Uhr, DO 8.30 bis 13 Uhr, FR 8.20 bis 13 Uhr. Nur mit vorheriger Online-Terminbuchung

Oranienburg, Kreistagssaal (Eingang Ecke Havelstraße/Nehringstraße). MO/MI/ FR von 10 bis 16 Uhr, DI/DO bis 18 Uhr. Heiligabend und Silvester bleibt die Impfstelle geschlossen.

Oranienburg, Bar „Manjana“. MO und FR jeweils 15 bis 20 Uhr. Zusätzliche Termine vom 27. bis 30. Dezember, jeweils von 15 bis 20 Uhr. Heiligabend und Silvester bleibt die Impfstelle geschlossen.

Corona-Impfungen im Havelland

Rathenow, Ladenlokal Berliner Straße 75-76 B, MO bis FR 10 bis 19 Uhr. Nur nach telefonischer Terminvereinbarung unter 03385/5517191. Heiligabend ist die Hotline nicht besetzt.

Falkensee, Stadthalle, nur nach telefonischer Terminvereinbarung unter 03385/5517191. Heiligabend ist die Hotline nicht besetzt.

Nauen, Café im Stadtbad, ab MI 29. Dezember geöffnet. Terminvereinbarung unter 03385/5517191.

Corona-Impfungen in Brandenburg an der Havel

Re-Generationenhaus am Hbf, jeweils MO/MI von 13 bis 18 Uhr und SA von 9 bis 14 Uhr. Am 25. Dezember geschlossen Terminvereinbarung online

GZB am Hauptbahnhof (Impfungen und PCR-Tests), Terminvereinbarung MO – FR 8 bis 15 Uhr unter 03381/701017 oder 701016 oder online

Corona-Impfungen in Potsdam-Mittelmark

Lehnin, Evangelisches Diakonissenhaus, DI/DO jeweils 8 bis 16 Uhr. Nur mit Online-Terminvereinbarung

Bad Belzig, Klinik Ernst von Bergmann. MO bis FR 8 bis 16 Uhr, SA 9 bis 15 Uhr. Nur mit Online-Terminvereinbarung

Treuenbrietzen, Johanniter-Krankenhaus, jeweils MI 9 bis 16:30 Uhr. Terminvereinbarung nur online

Corona-Impfungen in Potsdam

Schinkelhalle, Onlinebuchung erforderlich. Öffnungszeiten zu Weihnachten: 24. Dezember 8 bis 12 Uhr, 25. Dezember 12 bis 16 Uhr.

Metropolishalle, Babelsberg, Das Buchungstool zur Terminvergabe ist inzwischen freigeschaltet. Öffnungszeiten zu Weihnachten 24. Dezember 8 bis 12 Uhr, 25. Dezember 12 bis 16 Uhr. Für beide Impfstellen gibt es auch eine Telefon-Hotline 0331/2891615, über die Termine gebucht werden können. Die Hotline ist MO bis FR von 8 bis 17 Uhr besetzt.

Heinrich-Heine-Klinik, Terminbuchung erforderlich.

Corona-Impfungen in Teltow-Fläming

Impfzentrum Luckenwalde in der Fläminghalle, MO bis SA jeweils 10 bis 18 Uhr. Letzter Einlass 17 Uhr. An den Feiertagen und an Heiligabend geschlossen.

Das Tool zur Terminbuchung wurde inzwischen freigeschaltet.

Ludwigsfelde, Evangelisches Krankenhaus, nur mit Online-Terminbuchung.

Corona-Impfungen in Dahme-Spreewald

Flughafen Schönefeld/BER Terminal 5 , jeweils 10 bis 18 Uhr. Ausschließlich Moderna. Am 24., 25. und 26. Dezember geschlossen.

Bersteland, Vincera Klinik Spreewald, täglich von 10 bis 16 Uhr. Ohne Anmeldung. Impfungen auch an den Feiertagen.

Luckau, Evangelisches Krankenhaus, DI und DO, jeweils 13:30 bis 15:30 Uhr. Nur nach telefonischer Anmeldung unter 03544/58365.

Lübben, DRK-Zentrum, DI bis FR ab 8 Uhr geöffnet. Ohne Terminbuchung. Vom 24. bis 31. Dezember geschlossen. 

Corona-Impfungen in Berlin

Ehemaliger Flughafen Tegel, Terminal C, täglich 9 bis 20 Uhr, letzter Einlass 19.30 Uhr. Zwei separate Warteschlangen für Kunden mit und ohne Terminbuchung.

Messe Berlin, Halle 21, täglich 9 bis 17.30 Uhr, letzter Einlass 17.15 Uhr. Zwei separate Warteschlangen für Kunden mit und ohne Terminbuchung.

ICC (Eingang Neue Kantstraße), täglich 9-18 Uhr, letzter Einlass 17:30 Uhr, auch Impfungen für Kinder ab fünf Jahren. Zwei separate Warteschlangen für Kunden mit und ohne Terminbuchung.

In diesen drei landeseigenen Impfzentren wird auch an Heiligabend und am 26. Dezember jeweils von 9 bis 14 Uhr geimpft.

Einkaufszentrum Alexa, MO – FR jeweils 10 bis 17 Uhr. Heiligabend 9 bis 14 Uhr. Ohne Terminbuchung.

Ring-Center Frankfurter Allee, 3. OG, MO – SA 9 bis 20 Uhr. Heiligabend 9 bis 14 Uhr, am 25. Dezember geschlossen. Ohne Terminbuchung. 

Impfstation Linden-Center, MO – SA 10 bis 18.30 Uhr. Heiligabend 9 bis 14 Uhr, am 25. Dezember geschlossen. Ohne Terminbuchung.

Freizeitforum Marzahn, MO –FR 9 – 19 Uhr, SA bis 16 Uhr. Heiligabend 9 bis 14 Uhr, am 25. Dezember geschlossen. Ohne Terminbuchung.

Trabrennbahn Karlshorst, täglich 9 bis 18 Uhr, letzter Einlass 17.15 Uhr. Heiligabend 9 bis 14 Uhr, am 25./26. Dezember geschlossen Ohne Terminbuchung.

Einkaufszentrum Spandauer Arcaden, täglich außer Sonntag, jeweils 10 Uhr bis 17 Uhr. Heiligabend 9 bis 14 Uhr, am 25. Dezember geschlossen. Ohne Terminbuchung.

Corona-Impfung in Brandenburg: Wer kann sich impfen lassen?

Neben Erwachsenen können sich seit Juni 2021 auch Kinder ab 12 Jahren gegen das Coronavirus impfen lassen. Neben Erst- und Zweitimpfungen sind seit September 2021 für Erwachsene auch Auffrischungsimpfungen, sogenannte Booster-Impfungen, möglich.

Seit dem 15. Dezember sind auch Impfungen für Kinder zwischen fünf und elf Jahren möglich. Eine Liste der teilnehmenden Kinderarztpraxen in Brandenburg finden Sie hier.

Wo kann ich mich gegen Corona in Brandenburg impfen lassen?

In Brandenburg impfen derzeit niedergelassene Ärzte und mobile Impfteams, es gibt vielerorts (siehe oben) Impfaktionen und auch die ersten Impfzentren – in Schönefeld (Dahme-Sprerewald) und Luckenwalde (Teltow-Fläming) – haben wieder den Betrieb aufgenommen, weitere sollen folgen.

Corona-Impfung: Wie bekomme ich eine Impftermin in Brandenburg?

Entweder Sie nutzen die Terminvergabe-Links, die wir in diesem Text für Sie gesammelt haben oder Sie informieren sich über brandeburg-impft.de. Außerdem sind Terminvereinbarungen über Doctolib möglich.

Brandenburg: Kann ich mich ohne Termin impfen lassen?

Ja, auch das ist möglich. Bei vielen Impfaktionen wird derzeit sogar gänzlich ohne Termin geimpft.

Was muss ich zur Corona-Impfung mitbringen?

Neben Impf- und Personalausweis ist es hilfreich, wenn Sie vorab bereits Formulare zur Anamnese sowie die Einwilligungserklärung ausfüllen und unterschrieben mitbringen. Beides stellt das Land als Download zur Verfügung.

Corona-Impfung: Was gilt für Kinder und Jugendliche?

Seit Juni 2021 können sich Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren gegen Corona impfen lassen.

Die europäische Arzneimittelbehörde EMA hat grünes Licht für die Zulassung des Corona-Impfstoffs von Biontech/Pfizer für Kinder ab fünf Jahren gegeben. Es ist der erste Corona-Impfstoff, der in der EU für Kinder unter zwölf Jahren zugelassen ist und ab dem 13. Dezember in Deutschland ausgeliefert wird.

Kinder ab fünf Jahren sollen von dem Biontech/Pfizer-Impfstoff nur ein Drittel der Erwachsenen-Dosis erhalten und zwei Dosen im Abstand von drei Wochen. Eine Stiko-Empfehlung zu Impfungen für 5- bis 11-Jährige gibt es noch nicht.

Ab wann kann ich mich für eine Booster-Impfung anmelden?

Die Auffrischimpfungen soll sechs Monate nach der Zweitimpfung erfolgen. Eine Verkürzung des Impfabstandes auf fünf Monate ist möglich.

Lesen Sie auch: Booster-Impfung mit Biontech oder Moderna: Welcher Wirkstoff schützt mich besser?

Die Stiko empfiehlt inzwischen allen Menschen ab 18 Jahren die Auffrischungsimpfung.

Von MAZonline