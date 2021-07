Potsdam

Vier Haareszeiten, Fortschnitt, Hair-Reinspaziert, Vorhair – Nachhair: Das Friseurgewerbe in Deutschland ist berühmt-berüchtigt für Salonnamen aus der Wortspielhölle. Etwas von dieser überschießenden Kreativität haben sich nun auch die Werber abgeschaut, die im Auftrag der Brandenburger Landesregierung die Impfmoral der Märker heben wollen.

Fünf Kampagnen-Motive sind am Freitagmorgen der Öffentlichkeit vorgestellt worden, eines grausiger als das andere. Zum Slogan „Grillfest statt Schnelltest!“ prosten sich zwei mittelalte Männer mit ihren Biergläsern zu, der in der Bildmitte mit grauem Bart, Grillschürze und Sonnenbrille. Das Foto ist so offensichtlich gestellt und dabei auf „zwanglos“ getrimmt, dass es beim Anschauen wehtut.

Gesundheits-Staatssekretär Michael Ranft redet sich das wie folgt schön: „Unsere Plakate zeigen unbeschwerte Lebenssituationen mit Freunden und Bekannten, die wieder möglich sein können, wenn sich viele impfen lassen.“ De facto sind sie aber schon jetzt möglich – daran krankt die komplette Kampagne.

Die banalen Aussagen werden Impf-Faulenzer nicht erreichen

Der Aussagekern, dass Grillen mehr Spaß bereitet als ein Nasenabstrich, ist zwar nicht falsch, aber zugleich derart banal, dass sich damit kaum ein Impf-Faulenzer wird locken lassen. Und nur an diese Bequemen und Abwartenden richtet sich die Kampagne, im Corona-Leugner- und AfD-Milieu wäre jede Evidenz-basierte Ansprache zwecklos und jedes Werbeplakat herausgeworfenes Geld.

„Verwandte statt Mutante“ wirkt visuell ähnlich uninspiriert: Mit dem Stock-Foto einer glücklichen Familie an der Kaffeetafel im Garten ließe sich genauso gut für Hafermilch oder einen veganen Smoothie werben. Die hausbackene Machart erinnert an Kampagnen für Rama oder Jakobs Kaffee in der alten BRD.

Die Botschaft, dass Geimpfte sich wieder im größeren Kreis treffen dürfen, ist als Impf-Anreiz ebenfalls dürftig, wenn nicht sogar grundfalsch, weil inzwischen fast alle Corona-Kontaktbeschränkungen aufgehoben wurden.

„Tanzen statt Distanzen“ zeigt, dass es immer noch etwas einfallsloser geht: Das Wortspiel wirkt eher holprig als cool, und die vier juvenilen Tanzmäuse auf der grünen Wiese sehen allesamt verkleidet aus. Es könnten Influencerinnen sein, die eine neue C&A-Kollektion ausprobieren.

Komplett sinnfrei ist auch das Foto der beim Torjubel wild grimassierenden Fußballer (Slogan: „Anstoß statt Abstand!“). Kontaktsport drinnen und draußen ist seit ein paar Wochen wieder erlaubt, ob die Kicker geimpft sind oder nicht, spielt dabei keine Rolle. Den behaupteten Anreiz, sich immunisieren zu lassen, gibt es mithin nicht.

Der Vollständigkeit halber noch das fünfte Motiv: „Lagerfeuer statt Infektionsherd“ zelebriert biedere Gemütlichkeit – die Korbmöbel, die Feuerschale, die Marshmallows, das Mädchen mit der Ukulele. Die Botschaft dahinter ist nicht komplett falsch: Das Beisammensein am Feuer könnte mit etwas Pech zum Miniatur-Ischgl werden, wenn ein Ungeimpfter die anderen anhustet. Doch in Kombination mit der harmlosen Hochglanzoptik versendet sich dieser dringliche Claim.

Covid-Patientin schnappt nach Luft: Schockwerbung aus Australien

Einen anderen Ansatz, wüst und emotional aufrüttelnd, wählte Mitte Juli eine Regierungs-Kampagne aus Australien. Sie knüpfte an die gute, alte Schockwerbung des Fotografen Oliviero Toscani für Benetton in den 1990er-Jahren an.

Eine junge Frau im Krankenbett ringt da nach Luft, mit Schläuchen in der Nase. Mit Todesangst im Blick schaut sie frontal in die Kamera, fixiert den Zuschauer direkt. Irgendwann wird der Bildschirm dunkel. Während die Frau im Off weiter dramatisch keucht, wird Schrift eingeblendet: „Covid-19 kann jeden treffen. Bleibt zu Hause. Lasst Euch testen. Bucht Eure Impfung.“

Die Schnappatmung in dem Video, das sich gleichermaßen an Impf- und Lockdown-Muffel richtete, wirkte authentisch, verlogen war die Kampagne trotzdem. Das Video zeigte eine nämlich junge Frau – zu einem Zeitpunkt, da sich das Impfangebot am Land nur an Menschen über 40 richtete.

SPD, Humor, Ballermann – wie passt denn das zusammen?

Auf Mallorca beweist unterdessen die SPD, dass sie gar nicht so humorlos ist, wie es der Anblick der Doppelspitze Saskia Esken/Norbert Walter-Borjans vermuten lässt. Die seit Donnerstag an der Playa de Palma geklebten Wahlplakate (auf sozialdemokratisch rotem Grund) zeigen das XL-Foto einer Impfdose und dazu den Slogan „Schatzi, schenk mir ne Dosis“. Das ist angelehnt an ein Stimmungslied des Ballermann-Künstlers Mickey Krause. So geht Zielgruppenansprache heute.

Von Thorsten Keller