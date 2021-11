Hannover

Auch bei einer Infektion entwickelt der Körper eine Immunantwort auf das Coronavirus. Dringt der Krankheitserreger in den menschlichen Körper ein, reagiert das Immunsystem mit der Bildung von Antikörpern, die später vor erneuten Infektionen mit dem Erreger schützen. Diesen Schutz bezeichnen Medizinerinnen und Mediziner als natürliche Immunität.

Die Deutsche Gesellschaft für Virologie (GfV) kommt in einer Stellungnahme von Ende September zu dem Schluss, dass Genesene – also Menschen, die eine Infektion durchgemacht haben – in den ersten sechs Monaten mindestens genauso gut vor einer erneuten Ansteckung mit dem Coronavirus geschützt sind wie vollständig Geimpfte. Die Fachgesellschaft beruft sich dabei auf internationale Studien. Diese hätten zudem gezeigt, dass Genesene selbst nach einem Jahr noch einen ausreichenden Schutz vor Infektionen und einem schweren Krankheitsverlauf haben.

Das Virus ist unberechenbar

Doch das bedeutet nicht, dass man sich absichtlich infizieren sollte. Hier kommt die Unberechenbarkeit des Virus ins Spiel. Nicht nur schwere bis tödliche Verläufe können Infizierten mitunter drohen, sondern auch Langzeitfolgen – auch bekannt als Long Covid. Die Symptome sind meist unspezifisch, können von Kopfschmerzen bis Konzentrationsstörungen reichen und halten zum Teil mehrere Wochen bis Monate an.

Impfung ist der risikoärmere Weg zur Immunität

Expertinnen und Experten sind sich einig, dass der risikoärmere Weg zu einer Immunität gegen das Coronavirus über eine Impfung führt. Und obwohl Genesene eine robuste natürliche Immunität aufweisen, scheint bei ihnen ebenfalls eine Impfung ratsam zu sein.

Menschen, die bereits mit Sars-CoV-2 infiziert waren, erhalten dadurch laut einer Studie einen zusätzlichen Schutz. 

Von RND/Laura Beigel