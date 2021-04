Corona-Infektion trotz Impfung: Mehrere Fälle in Brandenburg

Potsdam

Trotz zweifacher Corona-Schutzimpfung sind in Brandenburg vereinzelt Menschen an Covid-19 erkrankt. Das bestätigte das Gesundheitsministerium in Potsdam auf MAZ-Anfrage. Demnach wurde in der Meldesoftware bei 1947 Personen, die an Covid-19 erkrankten, der Impfstatus mit „ja“ angegeben, davon sind 361 Personen zweifach geimpft (Datenstand: Freitag vergangener Woche).

Bei 36 Corona-Fällen kann laut Gesundheitsministerium „von einem Impfdurchbruch ausgegangen werden“, also von einer tatsächlichen Erkrankung trotz Impfbarriere. Die betroffenen 36 Personen waren alle zweimal geimpft, zudem war die für eine vollständige Immunisierung erforderliche Zwei-Wochen-Frist nach der Zweitimpfung verstrichen, ehe die Krankheit ausbrach beziehungsweise gemeldet wurde.

Deutlich weniger Fälle seit Impfkampagne

Das Ministerium weist auf eine „nicht befriedigende Datenqualität“ bei der Erfassung des Phänomens erkrankter Geimpfter hin. Bei 458 der insgesamt 1947 Fälle sei kein Impfdatum angegeben, so dass keine präzise Aussage getroffen werden könne, so das Ministerium. Zudem gebe es „unplausible Daten beim Impftermin“. Fazit des Ministeriums: „Es kann daher von einer signifikanten Dunkelziffer ausgegangen werden.“

Es gebe auch Fälle, in denen Infektionen nach erfolgter Impfung festgestellt wurden. Aber grundsätzlich lasse sich sagen: Nach den Impfungen gibt es deutlich weniger Infektionen, und wenn diese doch auftreten in aller Regel mit einem abgeschwächten Verlauf, teilte das Ministerium auf Anfrage mit.

Ausbruch in Heim: keine schweren Verläufe

Laut einer Darstellung, die intern von der Heimaufsicht des Landes an Träger von Pflegeeinrichtungen kommuniziert wurde, soll es mindestens zwei stationäre Einrichtungen in Brandenburg geben, in denen es größere Ausbrüche unter Geimpften gab. In einer Wohneinrichtung sollen neun Geimpfte erneut erkrankt sein. Ihre Zweitimpfung hatten die Bewohner im Februar erhalten. Zu schweren Verläufen kam es nicht. In einer ambulanten Wohngemeinschaft wiederum waren zehn der 16 Infizierten gegen Corona geimpft.

Für die Brandenburger Volkssolidarität bestätigte auf MAZ-Anfrage Pflege-Referentin Vivian Weber: „Es gibt vereinzelte Fälle. Eine Impfung schließt eine erneute Erkrankung nicht aus.“ Das sei nicht weiter überraschend, man gehe davon aus, dass demnach auch Geimpfte das Virus übertragen könnten. Deshalb werde die Volkssolidarität bei Geimpften keine Ausnahmen bei den Testungen machen.

Debatte um Testpflicht in Heimen

Derzeit sieht die Eindämmungsverordnung des Landes vor, dass eine Vorlagepflicht für Corona-Tests für diejenigen Personen aufgehoben ist, die mit einem in der EU zugelassenen Wirkstoff geimpft sind und dies nachweisen können – die zweite Impfung muss mindestens 14 Tage zurückliegen.

Es stelle sich die Frage, ob angesichts der Infektion von Geimpften die Entbindung von der Testpflicht nicht zur Diskussion gestellt werden müsse, sagte Anne Baaske, Vorsitzende des Awo-Landesverbands Brandenburg. Zum Schutz von Mitarbeitern, Besuchern und Bewohnern von Einrichtungen könnten Tests weiter einen wichtigen Beitrag leisten – auch bei Geimpften. Die Awo behalte die umfassenden Tests für diese Gruppe so umfangreich wie möglich bei.

Vorsichtig äußert sich auch Bernd Meurer, Präsident des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste auf MAZ-Anfrage. Mittlerweile seien zwar viele pflegebedürftige Menschen und Mitarbeiter geimpft, „allerdings ist weiterhin unklar, ob die Impfung vor schwerem Verlauf schützt oder auch vor Infektion“, sagt Meurer. „Hier ist weiter Vorsicht geboten, da wir nicht riskieren dürfen, dass zum Beispiel die Angehörigen unserer Mitarbeiter infiziert werden, wenn wir die Zahl möglicher Kontakte schnell erhöhen.“

Die so genannte Versagerrate von Impfstoffe könnte, wie die pharmazeutische Zeitschrift berichtet, bei etwa einem Prozent der vollständig Geimpften liegen. Das hätten Studien aus Israel und Kalifornien ergeben, wo angestellte von Krankenhäusern untersucht worden waren.

RKI: geringes Übertragungsrisiko

Auch das Robert-Koch-Institut (RKI) weist auf ein Übertragungsrisiko bei voll¬ständig geimpften Personen hin, hält es aber für geringer als bei symptomlosen Infizierten, bei denen ein Antigentest negativ ausgefallen war. Weder eine Impfung noch ein negativer Antigenschnelltest böten eine 100-prozentige Gewähr dafür, dass Infektionen ausgeschlossen seien, schreibt das Ärzteblatt. Und weiter: „Die Impfung schützt die meisten, aber nicht alle Personen vor einer Ansteckung. Und wer sich infiziert hat, kann das Virus an weitere Personen weiter¬geben.“

In Berlin hat die Gesundheitsverwaltung nach Angaben des RBB 150 Fälle von Menschen registriert, die eigentlich voll immunisiert waren, aber dennoch wieder eine Corona-Ansteckung aufwiesen. 88 blieben demnach symptomlos, 62 erkrankten, sechs mussten ins Krankenhaus – allerdings nicht auf die Intensivstation. Diesen Zahlen steht die Gesamtzahl von bislang 300.000 vollständig Geimpften Berlinern gegenüber.